УНИАН делится впечатлениями о новой части франшизы, запущенной более 40 лет назад.

9 октября 2025 года в украинский прокат вышел киберпанк-экшн "Трон: Арес" (Tron: Ares), продолжающий развивать тему путешествий между цифровым и реальным миром. Какой вышла третья часть культовой франшизы, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Американский научно-фантастический фильм "Трон" от режиссера Стивена Лисбергера, снятый на студии Disney по его собственной истории, вышел на экраны в далеком 1982 году. И несмотря на то, что на сегодняшний день его графика кажется забавной, тогда эта концепция была действительно новаторской. Это сейчас ИИ уже прочно проник в большинство сфер нашей жизни, а тогда это было действительно что-то невероятное!

Первый фильм рассказывал о гениальном программисте Кевине Флинне, который работал на мегакорпорацию ENCOM, разрабатывая новаторские видеоигры, однако уволенный оттуда после того, как его достижения присвоил коллега Эд Диллинджер. В то же время на главном сервере ENCOM существовала виртуальная реальность, в которой программам были приданы антропоморфный вид и способность чувствовать. Пытаясь доказать свою правоту, Флинн и сам попал в этот впечатляющий виртуальный мир. В дальнейшем ему предстояло не только отыскать путь выбраться оттуда, но и спасти мир от опасных для человечества планов одной из программ, которая слишком эволюционировала.

Лента с молодым на тот момент Джеффом Бриджесом ("Большой Лебовски", "Железный человек", "Настоящее мужество") в главной роли имела средний успех в прокате и получила неоднозначные отзывы критиков, которые высоко оценили его новаторские визуальные эффекты и актерскую игру, но раскритиковали сюжетную линию. Тем не менее, это не помешало "Трону" получить две номинации на "Оскар" – за костюмы и звук.

Но своих фанатов лента обрела и даже заработала статус культовой в определенных кругах. Впрочем, продолжения пришлось ждать почти 30 лет – только в 2010 году вышел фильм "Трон: Наследие", где кроме Джеффа Бриджеса главные роли также сыграли тогдашние перспективные звезды Гаррет Хедлунд и Оливия Уайлд.

На этот раз в центре сюжета был взрослый сын Флинна Сэм, который, пытаясь установить судьбу пропавшего отца, случайно активировал специальный лазер и сам попал в новую "сетку", где теперь всем заправляла программа "Клу" – клон Кевина Флинна, которого тот создал, чтобы проводить больше времени с маленьким сыном. Впрочем, и здесь программа вышла из-под контроля своего создателя и наделала много проблем для главных героев.

Лента, ставшая полнометражным режиссерским дебютом для Джозефа Косински ("Мир забвения", "Топ Ган: Маверик", "Формула-1"), была настоящим масштабным зрелищем, с привлечением всех самых современных технологий, но, как и предшественник, получила определенные претензии за сюжет и раскрытие персонажей. Тем не менее, картина хорошо окупилась в прокате и также получила номинацию на "Оскар" за звук.

И хотя поклонники ожидали быстро увидеть продолжение франшизы, процесс его запуска опять же растянулся на 15 лет. В конце концов, режиссерское кресло получил норвежец Хоаким Роннинг ("Бандитки", "Малифисента: Повелительница тьмы", "Пираты Карибского моря: Месть Салазара").

Сразу скажем, что хотя у нового фильма особо нет прямых пересечений с первыми двумя частями, их все же стоит пересмотреть перед походом на новинку, чтобы лучше понимать эту вселенную и все милые отсылки. В конце концов, это классика.

О чем фильм

События фильма происходят уже в наше время, где две крупные корпорации – ENCOM и Dillinger Systems – борются за первенство на рынке ИИ. Обе компании работают над тем, чтобы получить так называемый "перманентный код", который позволил бы навсегда переносить предметы из виртуальной реальности – именно его изобретатель победит в этом противостоянии.

Пока главная разработчица ENCOM Ева Ким ищет ответ в старых разработках Флинна, желая спасти мир, глава Dillinger Systems Джуллиан Диллинджер делает ставку на антропоморфные боевые программы и вооружение, которые можно было бы переносить в наш мир.

Главной же его программой является так называемый "Арес" – мастер-контроль, который заправляет "сеткой" Диллинджера. Впрочем, в какой-то момент "совершенная" программа перестает слушаться своего создателя, стремясь лучше узнать мир людей и остаться там навсегда.

Актеры и персонажи

Собственно, в новой части в сюжет были введены совершенно новые персонажи, тогда как главные герои из предыдущих частей упоминались лишь вскользь (не считая короткого появления на экране Джеффа Бриджеса ближе к развязке фильма).

Самого Ареса в новом фильме сыграл вечно молодой Джарет Лето ("Реквием по мечте", "Бойцовский клуб", "Далласский клуб покупателей", "Бегущий по лезвию 2049", "Отряд самоубийц"). Интересно, что актер согласился на эту роль еще в середине 2010-х, но до реального дела дошло лишь в 2022-2023 годах.

В общем, Лето может занести появление в этом фильме в актив своих удачных работ – он сумел сделать своего персонажа одновременно человечным и не от мира сего, с порой нелепыми шутками и забавными попытками быть похожим на людей, и при этом фактически всемогущим богом, способным на все. Ну и у него до сих пор прекрасная физическая форма.

Образ Евы Ким воплотила американская актриса Грета Ли, которая получила широкую известность и уважение в киносообществе благодаря главной роли в фильме Селин Сон "Прошлые жизни" 2023 года, тогда как главного антагониста Джуллиана Диллинджера сыграл Эван Питерс ("Люди Икс: Апокалипсис", сериалы "Американская история ужасов", "Монстр: История Джеффри Дамера").

Также в фильме были задействованы Джиллиан Андерсон (сериалы "Половое образование", "Совершенно секретно"), Джоди Тернер-Смит ("После Янга", сериал "Агентство"), Артуро Кастро ("Меню", сериал "Нарко") и другие.

Реакции на фильм

Мировая премьера ленты состоялась 6 октября 2025 года, и, как и все ее предшественники, она получила смешанные отзывы от критиков. Впрочем, пока оценки фильма все же выше предшественника.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 54% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 49 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Впрочем, благодаря впечатляющим спецэффектам, саундтреку от культовой индастриал-группы Nine Inch Nails и звездному актерскому составу "Трон: Арес" все же имеет шансы хорошо окупиться в прокате и даже получить продолжение (главное только не через 10 лет). Тем более, что финал фильма, включая небольшую дополнительную межтитровую сцену, дает конкретные намеки на перспективу.

Наш вердикт

"Трон: Арес" – это в первую очередь развлекательное зрелище для ушей и глаз. Зрители вновь погружаются в невероятное мироздание виртуальной реальности, которая, впрочем, на этот раз также проникает в наш мир.

Все эти неоновые костюмы и мотогонки по ночному городу под агрессивный саунд NIN (хотя на выходе у вас в ушах скорее всего все равно будет звучать совсем не их песня) обязательно стоит смотреть на большом экране, желательно в форматах IMAX и 3D.

Да, возможно у немалой части критиков и киноэстетов могут возникнуть вопросы к сюжету и раскрытию персонажей, они будут сетовать на слабую связь с предыдущими фильмами или сравнивать с ними... Но в данном случае не стоит искать интеллектуальное кино там, где его быть не может. Свои же развлекательные и эстетические функции фильм выполняет прекрасно – здесь красивы все и всё.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

