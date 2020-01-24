"Голодные игры" возвращаются: Сюзанна Коллинз выпустит приквел трилогии
15:46, 24 января 2020Кино и музыка
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Главным героем нового романа станет Кориолан Сноу, а события будут происходить за 64 года до "Голодных игр".
Новая книга будет иметь название - "Баллада о певчих птичках и змеях" / Фото: постер фильма, Википедия
Американская писательница Сюзанна Коллинз выпустит новый роман-приквел "Голодных игр".
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Новая книга будет иметь название - "Баллада о певчих птичках и змеях" (The Ballad of Songbirds and Snakes). Об этом со ссылкой на theguardian.com. сообщает ТСН.
Главным героем станет злодей оригинальной трилогии Кориолан Сноу, а события будут происходить за 64 года до "Голодных игр".
"Голодные игры" — трилогия американской писательницы Сьюзен Коллинз о Катнис Эвердин, которая вынуждена участвовать в так называемых "голодных играх". Книжная серия была экранизирована. Главную роль в фильме исполнила Дженнифер Лоуренс.
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