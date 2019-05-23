Украинская премьера в Каннах: на кинофестивале показали фильм «Домой» (видео)

Фильм Наримана Алиева показали во втором конкурсе официальной программы.

На 72-м Каннском фестивале состоялась премьера украинского фильма «Домой» крымско-татарского режиссера Наримана Алиева.

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Фильм показали во втором конкурсе официальной программы. По словам Алиева, для него это очень важный фильм, поскольку в огромном зале «Дебюсси» будет слышен его родной язык. «Домой» снят на трех языках - крымскотатарском, украинском и русском.

Действие фильма происходит в современной Украине. Это история крымского татарина, который вместе с младшим сыном везет тело погибшего старшего из Киева в аннексированный Крым. Они хотят похоронить его на родной земле.

Роль отца исполнил режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев. Алима играет непрофессиональный актер Ремзи Билялов, двоюродный брат Алиева. Над сценарием вместе с Алиевым работала украинский режиссер Марыся Никитюк.

Как сообщал УНИАН, "Домой" - не единственный фильм в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2019. В конкурсе короткометражных фильмов представлен фильм "Анна" Декеля Беренсона, созданный в копродукции Украины, Израиля и Великобритании.

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