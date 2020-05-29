Идеальный шоколадный десерт: как приготовить изысканный торт "Захер"
Торт "Захер" (Sacher) – вкуснейший десерт родом из Вены. Этот невероятный десерт является одним из самых популярных тортов в мире.
Читайте такжеСочно-ароматный торт с клубникой: как приготовить эффектный десерт
Состоит он из слоя воздушных очень-очень шоколадных коржей, которые перемежаются абрикосовым джемом, а сверху – покрыт глянцевым слоем шоколада. Благодаря такому сочетанию торт имеет насыщенный шоколадный вкус и легкую фруктовую нотку.
В оригинальном рецепте для смазывания коржей используется абрикосовый конфитюр. При желании его можно заменить на какой-то другой джем, но тогда такой торт "Захер" нельзя будет назвать классическим.
Для коржей
- Мука – 120 г
- Сахар – 120 г
- Масло сливочное – 120 г
- Темный шоколад – 120 г
- Яйца – 5 шт.
Для прослойки
- Абрикосовый конфитюр (можно джем) – 120 г
- Лимонный сок (не обязательно) – 1 ст.л.
Для глазури
- Темный шоколад – 80 г
- Сливочное масло – 60 г
Сначала растопить на водяной бане масло и шоколад. Взбить желтки с половиной сахара до густой пены. Вылить шоколад к желткам, аккуратно перемешать лопаткой.
Всыпать в шоколадное тесто муку. Все аккуратно перемешать.
Взбить белки в крепкую пену. Добавить вторую половину сахара и взбивать еще минуту.
Добавить часть белков в тесто, чтобы размягчить его. Ввести оставшиеся белки в тесто.
Застелите форму пергаментной бумагой. Выложите тесто в форму. Выпекать корж в течение 40 минут при температуре 180°C.
Готовый бисквит остудить. Разрезать корж горизонтально на две части.
Абрикосовый джем подогреть и протереть через сито. Половиной джема смазать первый корж. Накройте прослойку из джема вторым коржом. Вторую половину джема смешайте с лимонным соком, доведите до кипения и смажьте торт джемом со всех сторон.
Растопите масло с шоколадом, перемешайте до однородного состояния. Вылейте глазурь на остывший торт, равномерно распределите. Выложите часть глазури в кондитерский мешок и украсьте торт. Традиционно торт "Захер" украшается просто надписью Sacher.
Обычно его подают со взбитыми сливками, которые придают торту особую нежность.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram