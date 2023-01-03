"Щедрик, щедрик, щедривочка" - самая известная рождественская песня не только в Украине, но и во всем мире. Песня про ласточку, которая прилетела к хозяевам, имеет более 1000 разных интерпретаций и сопровождает каждое украинское Рождество.
В англоязычных странах песня известна под вариантом "Carol of the Bells". Эта красивая композиция звучит во многих известных фильмах, таких как "Один дома" и "Гарри Поттер", а также в сотнях реклам и программ. УНИАН рассказал историю написания "Щедрика" и собрал красивые исполнения рождественского гимна.
"Щедрик, щедрик" - история написания
"Щедрик, щедрик, щедривочка" - это украинская народная новогодняя песня, которая исполнялась в дохристианские времена. Тогда Новый год отмечали весной. Вот почему в тексте упоминается ласточка, хотя зимой эти птицы улетают на зимовку.
Современный "Щедрик", каким мы его знаем, - это аранжировка украинского композитора Николая Леонтовича. Над своей версией "Щедрика" композитор работал больше 10 лет. Произведение было закончено в 1910 год, а впервые исполнил на Рождество его хор Киевского университета в 1916 году.
В 1920-ых годах рождественская песня впервые начала звучать в странах Европы и Америки во время мировых турне. А в 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский сделал англоязычную версию "Щедрика" "Carol of the Bells", которая стала известна во всем мире.
"Щедрик" - полный текст песни
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
"Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились,
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей,
Хоч не гроші, то полова —
В тебе жінка чорноброва".
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.