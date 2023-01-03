УНИАН рассказал историю написания и текст песни "Щедрик", а также собрал красивые исполнения в видео.

"Щедрик, щедрик, щедривочка" - самая известная рождественская песня не только в Украине, но и во всем мире. Песня про ласточку, которая прилетела к хозяевам, имеет более 1000 разных интерпретаций и сопровождает каждое украинское Рождество.

В англоязычных странах песня известна под вариантом "Carol of the Bells". Эта красивая композиция звучит во многих известных фильмах, таких как "Один дома" и "Гарри Поттер", а также в сотнях реклам и программ. УНИАН рассказал историю написания "Щедрика" и собрал красивые исполнения рождественского гимна.

"Щедрик, щедрик" - история написания

"Щедрик, щедрик, щедривочка" - это украинская народная новогодняя песня, которая исполнялась в дохристианские времена. Тогда Новый год отмечали весной. Вот почему в тексте упоминается ласточка, хотя зимой эти птицы улетают на зимовку.

Современный "Щедрик", каким мы его знаем, - это аранжировка украинского композитора Николая Леонтовича. Над своей версией "Щедрика" композитор работал больше 10 лет. Произведение было закончено в 1910 год, а впервые исполнил на Рождество его хор Киевского университета в 1916 году.

В 1920-ых годах рождественская песня впервые начала звучать в странах Европы и Америки во время мировых турне. А в 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский сделал англоязычную версию "Щедрика" "Carol of the Bells", которая стала известна во всем мире.

"Щедрик" - полный текст песни

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

"Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились,

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова —

В тебе жінка чорноброва".

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Лучшие исполнения песни "Щедрик"

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