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Окрошка от Саввы Либкина: известный ресторатор из Одессы делится рецептом летнего блюда (видео)

11:45, 04 июля 2020
Праздники
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Савва Либкин готовит окрошку / фото facebook.com/Restorator.Savva.Libkin

Трансляцию можно посмотреть на личной странице Саввы Либкина в Facebook. УНИАН, являясь информационным партнером, транслирует процесс приготовления в прямом эфире.

"В Одессе +30. Самое время для ледяной окрошки. Расскажу, как выбрать лучший кефир и о правильной нарезке овощей и мяса", - подчеркнул Либкин.

Все желающие могут задать свои вопросы в комментариях под видео.

Эфир проходит из одесского ресторана «Дача». С 12.00 блюдо будут подавать гостям.

Отметим, окрошка - разновидность холодного супа на овощной основе. Относится к традиционным русским блюдам. Самая популярная окрошка весной и летом, когда появляются первые свежие овощи.

Легкая и низкокалорийная окрошка может использоваться в диетах, к тому же кисломолочные продукты и квас улучшают пищеварение, а зелень и разнообразные сезонные овощи насыщают организм необходимыми витаминами.

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Теги: #новости Одессы#Савва Либкинпогода в Одессе