'Улицу снесло ракетой': Могилевская показала последствия 'прилета' недалеко от дома

Наталья также отметила, что из-за стресса ей стало плохо.

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала разрушенные дома в результате российского ракетного удара рядом со своим домом.

Напомним, в ночь на 15 июня враг атаковал Украину ракетами и дронами. Больше всего пострадали Днепр, Харьков и Киев. В ту ночь пострадало немало украинцев, есть информация также о погибших. Наталья вместе с дочерьми пряталась в укрытии, а затем несколько дней не выходила на связь с подписчиками. Но на днях всё же решила объяснить, что до сих пор не может прийти в себя, ведь ракета "прилетела" прямо на соседнюю улицу.

"Не зря мы волновались, ведь соседнюю улицу в ту ночь почти полностью снесло ракетой. Она почти вся сгорела", – сообщила артистка в своем Instagram.

Видео дня

Могилевская добавила, что из-за стресса у неё ухудшилось самочувствие. Об этом она подробно рассказала так:

"Обострились все имеющиеся болезни. Лежу с простудой. На улице лето, а я из-за стресса уже третий день никакая. Ничто не проходит бесследно. Берегите себя".

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала, как пряталась с детьми во время обстрела, а российская певица Алла Пугачева эмоционально отреагировала на увиденное.

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