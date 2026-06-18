52-летний Пономарев показался с новой возлюбленной (фото)

Певец после двух публичных браков теперь редко говорить о личной жизни.

Народный артист Украины Александр Пономарев впервые появился в компании новой избранницы.

В прошлом году певец признавался, что уже несколько лет находится в отношениях, однако не хочет публично показывать и рассказывать о возлюбленной. Ходили слухи, что это его концертный директор София, которая моложе его на 17 лет.

Но вчера, 17 июня, известный ведущий Дмитрий Комаров отмечал свой день рождения, и Пономарев решил поздравить друга, опубликовав совместное фото не только с именинником, но и с Дзидзьо, а также со своей избранницей.

Видео дня

"Поздравляю тебя, друг! Дмитрий Комаров, с днём рождения! Здоровья тебе и твоим близким! И пусть твоя неуемная энергия никогда не угасает", – написал Александр в Instagram.

Что известно о личной жизни Александра Пономарева

Первой женой артиста была продюсер Елена Мозговая. Они прожили в браке 10 лет и развелись. У пары есть общая дочь Евгения, а также Пономарев воспитывал дочь жены – Зою от предыдущих отношений. В 2006 году Александр женился во второй раз на избраннице Виктории Мартынюк, которая впоследствии родила сына Сашу. Через четыре года пара официально рассталась.

Напомним, ранее Елена Мозговая впервые рассказала свою версию разрыва с Пономаревым.

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