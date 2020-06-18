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Яркий салат с рукколой: как приготовить витаминное блюдо

14:56, 18 июня 2020
Праздники
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Вкусный салат с руколой - рецепт / фото 1000.menu

Салат с руколой, моцареллой и помидорами

  • Помидоры черри - 150 г
  • Моцарелла - 100 г
  • Руккола - 50 г
  • Сыр - 20 г
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Соль - по вкусу

Для заправки

  • Оливковое масло - 1 ст. л.
  • Мед - 1 ст. л.

Рукколу промыть, откинуть на сито и тщательно обсушить. Помидоры черри вымыть, обсушить и разрезать пополам.

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Моцареллу вынуть из рассола и отряхнуть от остатков жидкости. Если шарики моцареллы большие, то лучше разрезать на половинки или четвертинки.

Готовим заправку. Мед смешать с оливковым маслом и тщательно взбить до однородности.

На тарелку выложить рукколу. Сверху разложить половинки помидоров черри и шарики моцареллы. Сбрызнуть салат медово-оливковой заправкой. Посолить, посыпать перцем свежемолотым.

Сверху добавить еще несколько веточек рукколы. Посыпать тертым сыром.

Салат из рукколы с горчицей и орехами

  • Горчица - 2 ч. л.
  • Винный уксус белый - 2 ч. л.
  • Соль - 0,25 ч. л.
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Оливковое масло - 3 ст. л.
  • Грецкие орехи - 0,33 ст.
  • Руккола - 100 г (пучок)

Поджарить грецкие орехи на сковороде на медленном огне около 5 минут, до появления аромата, затем измельчить.

Как приготовить салат из рукколы / фото gastronom.ru

Венчиком взбить горчицу и винный уксус, добавить соль и перец. Продолжая взбивать, медленно влить оливковое масло. Салат порвать на куски и добавить к горчично-масляной смеси. Посыпать грецкими орехами и подавать на стол.

Салат с рукколой и креветками

  • Креветки - 150 г
  • Руккола - 100 г
  • Помидоры черри - 200 г
  • Моцарелла - 125 г
  • Кедровые орехи - 40 г
  • Оливковое масло - 3 ст. л.
  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Горчица - 1 ч. л.
  • Перец черный молотый - по вкусу

Если креветки свежие, их нужно предварительно отварить.

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Помидоры черри помыть и порезать пополам. Рукколу помыть под проточной водой в дуршлаге и дать стечь лишней воде. Если руккола крупная – порезать пополам. Моцареллу нарезать кубиком.

Для заправки в оливковое масло добавить сок лимона, немного горчицы и перемешать. Масса получится немного неоднородной.

Выложить в салатник нарезанные помидоры черри, рукколу и креветки, поперчить. Сверху выложить кедровые орешки и салат готов к употреблению.

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Теги: #салат#рецепт