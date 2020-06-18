Яркий салат с рукколой: как приготовить витаминное блюдо

Невероятно свежий и пикантный салатик, который готовится очень быстро и просто.

Руккола содержит большое количество витаминов и полезных веществ. Поэтому салаты с ней – это не только вкусно, но и полезно.

Салат с руколой, моцареллой и помидорами

Помидоры черри - 150 г

Моцарелла - 100 г

Руккола - 50 г

Сыр - 20 г

Перец черный молотый - по вкусу

Соль - по вкусу

Для заправки

Оливковое масло - 1 ст. л.

Мед - 1 ст. л.

Рукколу промыть, откинуть на сито и тщательно обсушить. Помидоры черри вымыть, обсушить и разрезать пополам.

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Моцареллу вынуть из рассола и отряхнуть от остатков жидкости. Если шарики моцареллы большие, то лучше разрезать на половинки или четвертинки.

Готовим заправку. Мед смешать с оливковым маслом и тщательно взбить до однородности.

На тарелку выложить рукколу. Сверху разложить половинки помидоров черри и шарики моцареллы. Сбрызнуть салат медово-оливковой заправкой. Посолить, посыпать перцем свежемолотым.

Сверху добавить еще несколько веточек рукколы. Посыпать тертым сыром.

Салат из рукколы с горчицей и орехами

Горчица - 2 ч. л.

Винный уксус белый - 2 ч. л.

Соль - 0,25 ч. л.

Перец черный молотый - по вкусу

Оливковое масло - 3 ст. л.

Грецкие орехи - 0,33 ст.

Руккола - 100 г (пучок)

Поджарить грецкие орехи на сковороде на медленном огне около 5 минут, до появления аромата, затем измельчить.

Венчиком взбить горчицу и винный уксус, добавить соль и перец. Продолжая взбивать, медленно влить оливковое масло. Салат порвать на куски и добавить к горчично-масляной смеси. Посыпать грецкими орехами и подавать на стол.

Салат с рукколой и креветками

Креветки - 150 г

Руккола - 100 г

Помидоры черри - 200 г

Моцарелла - 125 г

Кедровые орехи - 40 г

Оливковое масло - 3 ст. л.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Горчица - 1 ч. л.

Перец черный молотый - по вкусу

Если креветки свежие, их нужно предварительно отварить.

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Помидоры черри помыть и порезать пополам. Рукколу помыть под проточной водой в дуршлаге и дать стечь лишней воде. Если руккола крупная – порезать пополам. Моцареллу нарезать кубиком.

Для заправки в оливковое масло добавить сок лимона, немного горчицы и перемешать. Масса получится немного неоднородной.

Выложить в салатник нарезанные помидоры черри, рукколу и креветки, поперчить. Сверху выложить кедровые орешки и салат готов к употреблению.

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