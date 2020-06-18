Яркий салат с рукколой: как приготовить витаминное блюдо
Руккола содержит большое количество витаминов и полезных веществ. Поэтому салаты с ней – это не только вкусно, но и полезно.
Салат с руколой, моцареллой и помидорами
- Помидоры черри - 150 г
- Моцарелла - 100 г
- Руккола - 50 г
- Сыр - 20 г
- Перец черный молотый - по вкусу
- Соль - по вкусу
Для заправки
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Мед - 1 ст. л.
Рукколу промыть, откинуть на сито и тщательно обсушить. Помидоры черри вымыть, обсушить и разрезать пополам.
Читайте такжеВкусные и оригинальные салаты без майонеза: рецепты полезного блюда
Моцареллу вынуть из рассола и отряхнуть от остатков жидкости. Если шарики моцареллы большие, то лучше разрезать на половинки или четвертинки.
Готовим заправку. Мед смешать с оливковым маслом и тщательно взбить до однородности.
На тарелку выложить рукколу. Сверху разложить половинки помидоров черри и шарики моцареллы. Сбрызнуть салат медово-оливковой заправкой. Посолить, посыпать перцем свежемолотым.
Сверху добавить еще несколько веточек рукколы. Посыпать тертым сыром.
Салат из рукколы с горчицей и орехами
- Горчица - 2 ч. л.
- Винный уксус белый - 2 ч. л.
- Соль - 0,25 ч. л.
- Перец черный молотый - по вкусу
- Оливковое масло - 3 ст. л.
- Грецкие орехи - 0,33 ст.
- Руккола - 100 г (пучок)
Поджарить грецкие орехи на сковороде на медленном огне около 5 минут, до появления аромата, затем измельчить.
Венчиком взбить горчицу и винный уксус, добавить соль и перец. Продолжая взбивать, медленно влить оливковое масло. Салат порвать на куски и добавить к горчично-масляной смеси. Посыпать грецкими орехами и подавать на стол.
Салат с рукколой и креветками
- Креветки - 150 г
- Руккола - 100 г
- Помидоры черри - 200 г
- Моцарелла - 125 г
- Кедровые орехи - 40 г
- Оливковое масло - 3 ст. л.
- Лимонный сок - 1 ст. л.
- Горчица - 1 ч. л.
- Перец черный молотый - по вкусу
Если креветки свежие, их нужно предварительно отварить.
Читайте такжеИдеальные суши дома: как приготовить вкусное блюдо
Помидоры черри помыть и порезать пополам. Рукколу помыть под проточной водой в дуршлаге и дать стечь лишней воде. Если руккола крупная – порезать пополам. Моцареллу нарезать кубиком.
Для заправки в оливковое масло добавить сок лимона, немного горчицы и перемешать. Масса получится немного неоднородной.
Выложить в салатник нарезанные помидоры черри, рукколу и креветки, поперчить. Сверху выложить кедровые орешки и салат готов к употреблению.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram