Как приготовить потрясающий "Медовик": рецепты нежно-сочного торта

Медовый торт очень вкусный и ароматный десерт. Его нежные медовые коржи, пропитанные пышным кремом, просто тают во рту.

"Медовик" – один из самых вкусных и любимых тортов, которые обожают многие сладкоежки. И не зря – ведь в этом ароматном и сытном десерте удивительным образом соединились тонкие нежные и сочные медовые коржи, с воздушным и вкусным кремом.

Этот торт можно готовить как со сметанным, так и с заварным кремом. Сочетание медовых нот коржей, идеального пышного заварного или сметанного крема не может оставить равнодушным никого.

"Медовик" с заварным кремом

Мука – 4 ст. для теста + 2 ст. л. для крема

яйца – 4 шт. (2 для теста + 2 для крема)

мед – 2 ст. ложки

маргарин – 100 г

сахар – 2 ст. (1 для теста + 1 для крема)

сода – 1 ч. л.

молоко – 1/2 л

масло сливочное – 100 г

Взбиваем в кастрюле яйца с сахаром, сыплем соду (гасить уксусом не нужно). Добавляем мед и маргарин комнатной температуры.

Все перемешиваем, ставим на малый огонь и, непрерывно помешивая, доводим до карамельно-коричневого цвета (варить 7 минут).

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Снимаем с огня, слегка остужаем, всыпаем 4 ст. муки. Замешиваем крутое тесто.

Делим тесто на семь частей, после чего каждую раскатываем в тонкий корж. Очень удобно раскатывать на пекарском пергаменте. Сразу же на пергаменте можно обрезать корж по круглой тарелочке, а обрезки потом станут прекрасным украшением для торта.

Выпекаем коржи в разогретой духовке при температуре 180˚C.

Обрезки коржей хорошенько подрумяниваем, затем измельчаем в однородную крошку.

Приготовления крема. Взбиваем яйца с сахаром, затем добавляем 2 л. муки, выливаем молоко. Хорошенько перемешиваем, ставим кипятить. После закипания варим, помешивая, пару минут и выключаем огонь.

Заварной крем охлаждаем, добавляем в него размягченное масло, взбиваем (перемешиваем) до однородности.

Собираем и украшаем торт. Коржи перемазываем кремом – так, чтобы они не вышли слишком мокрыми. Верх и бока торта "Медовик" посыпаем крошкой.

Медовый торт со сметанным кремом

Масло сливочное – 100 г

мед – 100-130 г

сахар – 100-120 г

сода – 1 ч. л.

яйца – 2 шт.

мука – 450 г

сметана 25-30% – 500 г

сахар – 1 ст.

Для начала нужно растопить на водяной бане масло, сахар и мед. Когда сахар растворится и все станет однородным, не снимая с водяной бани, добавляем чайную ложку соды, и быстро-быстро перемешиваем. Получается густая и плотная пенка.

Снимаем с водяной бани и продолжаем мешать, после чего добавляем яйца – сначала одно и быстро размешать, затем второе, так же.

Затем просеиваем муку и замешиваем тесто. Лучше убрать тесто минут на 30 в холодильник или на 10-15 минут в морозилку.

Делим тесто на 9 равных кусочков и тонко-тонко, прямо до прозрачности, раскатываем и вырезаем по тарелке.

Выпекаем коржики при температуре 180-190˚C ровно 5 минут. Выпекаем все 9 коржей.

Готовим крем. Сметану взбиваем со стаканом сахара или сахарной пудры до пышного крема.

Собираем торт "Медовик". Каждый коржик обмазываем густым слоем крема и выкладываем поверх него следующий корж, и так собираем весь торт.

Из обрезков делаем крошку (можно в блендере, можно руками). Обсыпаем весь тортик и оставляем его на 6-7 часов для пропитки.

Ленивый "Медовик"

Яйца – 4 шт.

сахар - 1 ст.

мед – 3 ст. л.

сода – 1 ч. л.

мука – 1,5 ст.

сметана – 400 мл

сахарная пудра – 0,5 ст.

Взбейте белки с сахаром, а потом добавляйте постепенно желтки, мед, гашенную уксусом соду и муку. Тесто должно быть похожим на густую сметану.

Вылейте его в форму, смазанную маслом, и выпекайте бисквит полчаса при температуре 170-180°С.

Готовый бисквит будет высоким (около 10 см), пушистым и воздушным. Разрежьте его на 5 коржей и промажьте кремом, взбитым из густой сметаны с сахарной пудрой. Добавьте в крем немного изюма и грецких орехов. Украсьте ими "Медовик", дайте коржам пропитаться и можно подавать десерт на стол!

Изысканный "Медовик" с коньяком

Сахар – 2 ст. (1 для теста и 1 для крема) +130 г для сиропа

сливочное масло – 100 г

мед – 2 ст. л.

яйца – 3 шт.

сода – 1 ч. л.

мука – 4 ст.

сметана

вода – 120 мл

коньяк – 2 ст. л.

Растопите на водяной бане сахар, сливочное масло и мед. Взбейте отдельно яйца и соду, влейте в смесь из масла, а затем снимите кастрюлю с огня и быстро замесите тесто, добавив муку.

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Разделите тесто на 8 частей и раскатайте из каждой круглую лепешку, а затем выпекайте при температуре 200°С в течение 7-10 минут.

Выровняйте края теплых коржей и пропитайте их таким сиропом: смешайте воду с сахаром, доведите до кипения, остудите и добавьте коньяк.

Взбиваем сметану с сахаром для крема.

Выложите коржи друг на друга и смажьте их кремом. Верх и бока "Медовика" тоже смажьте кремом и обсыпьте бисквитной крошкой, а затем на свой вкус украсьте торт орехами, шоколадом или мармеладом.