Как приготовить потрясающий "Медовик": рецепты нежно-сочного торта
"Медовик" – один из самых вкусных и любимых тортов, которые обожают многие сладкоежки. И не зря – ведь в этом ароматном и сытном десерте удивительным образом соединились тонкие нежные и сочные медовые коржи, с воздушным и вкусным кремом.
Этот торт можно готовить как со сметанным, так и с заварным кремом. Сочетание медовых нот коржей, идеального пышного заварного или сметанного крема не может оставить равнодушным никого.
"Медовик" с заварным кремом
Мука – 4 ст. для теста + 2 ст. л. для крема
яйца – 4 шт. (2 для теста + 2 для крема)
мед – 2 ст. ложки
маргарин – 100 г
сахар – 2 ст. (1 для теста + 1 для крема)
сода – 1 ч. л.
молоко – 1/2 л
масло сливочное – 100 г
Взбиваем в кастрюле яйца с сахаром, сыплем соду (гасить уксусом не нужно). Добавляем мед и маргарин комнатной температуры.
Все перемешиваем, ставим на малый огонь и, непрерывно помешивая, доводим до карамельно-коричневого цвета (варить 7 минут).
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Снимаем с огня, слегка остужаем, всыпаем 4 ст. муки. Замешиваем крутое тесто.
Делим тесто на семь частей, после чего каждую раскатываем в тонкий корж. Очень удобно раскатывать на пекарском пергаменте. Сразу же на пергаменте можно обрезать корж по круглой тарелочке, а обрезки потом станут прекрасным украшением для торта.
Выпекаем коржи в разогретой духовке при температуре 180˚C.
Обрезки коржей хорошенько подрумяниваем, затем измельчаем в однородную крошку.
Приготовления крема. Взбиваем яйца с сахаром, затем добавляем 2 л. муки, выливаем молоко. Хорошенько перемешиваем, ставим кипятить. После закипания варим, помешивая, пару минут и выключаем огонь.
Заварной крем охлаждаем, добавляем в него размягченное масло, взбиваем (перемешиваем) до однородности.
Собираем и украшаем торт. Коржи перемазываем кремом – так, чтобы они не вышли слишком мокрыми. Верх и бока торта "Медовик" посыпаем крошкой.
Медовый торт со сметанным кремом
Масло сливочное – 100 г
мед – 100-130 г
сахар – 100-120 г
сода – 1 ч. л.
яйца – 2 шт.
мука – 450 г
сметана 25-30% – 500 г
сахар – 1 ст.
Для начала нужно растопить на водяной бане масло, сахар и мед. Когда сахар растворится и все станет однородным, не снимая с водяной бани, добавляем чайную ложку соды, и быстро-быстро перемешиваем. Получается густая и плотная пенка.
Снимаем с водяной бани и продолжаем мешать, после чего добавляем яйца – сначала одно и быстро размешать, затем второе, так же.
Затем просеиваем муку и замешиваем тесто. Лучше убрать тесто минут на 30 в холодильник или на 10-15 минут в морозилку.
Делим тесто на 9 равных кусочков и тонко-тонко, прямо до прозрачности, раскатываем и вырезаем по тарелке.
Выпекаем коржики при температуре 180-190˚C ровно 5 минут. Выпекаем все 9 коржей.
Готовим крем. Сметану взбиваем со стаканом сахара или сахарной пудры до пышного крема.
Собираем торт "Медовик". Каждый коржик обмазываем густым слоем крема и выкладываем поверх него следующий корж, и так собираем весь торт.
Из обрезков делаем крошку (можно в блендере, можно руками). Обсыпаем весь тортик и оставляем его на 6-7 часов для пропитки.
Ленивый "Медовик"
Яйца – 4 шт.
сахар - 1 ст.
мед – 3 ст. л.
сода – 1 ч. л.
мука – 1,5 ст.
сметана – 400 мл
сахарная пудра – 0,5 ст.
Взбейте белки с сахаром, а потом добавляйте постепенно желтки, мед, гашенную уксусом соду и муку. Тесто должно быть похожим на густую сметану.
Вылейте его в форму, смазанную маслом, и выпекайте бисквит полчаса при температуре 170-180°С.
Готовый бисквит будет высоким (около 10 см), пушистым и воздушным. Разрежьте его на 5 коржей и промажьте кремом, взбитым из густой сметаны с сахарной пудрой. Добавьте в крем немного изюма и грецких орехов. Украсьте ими "Медовик", дайте коржам пропитаться и можно подавать десерт на стол!
Изысканный "Медовик" с коньяком
Сахар – 2 ст. (1 для теста и 1 для крема) +130 г для сиропа
сливочное масло – 100 г
мед – 2 ст. л.
яйца – 3 шт.
сода – 1 ч. л.
мука – 4 ст.
сметана
вода – 120 мл
коньяк – 2 ст. л.
Растопите на водяной бане сахар, сливочное масло и мед. Взбейте отдельно яйца и соду, влейте в смесь из масла, а затем снимите кастрюлю с огня и быстро замесите тесто, добавив муку.
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Разделите тесто на 8 частей и раскатайте из каждой круглую лепешку, а затем выпекайте при температуре 200°С в течение 7-10 минут.
Выровняйте края теплых коржей и пропитайте их таким сиропом: смешайте воду с сахаром, доведите до кипения, остудите и добавьте коньяк.
Взбиваем сметану с сахаром для крема.
Выложите коржи друг на друга и смажьте их кремом. Верх и бока "Медовика" тоже смажьте кремом и обсыпьте бисквитной крошкой, а затем на свой вкус украсьте торт орехами, шоколадом или мармеладом.