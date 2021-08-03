28 августа отмечается один из крупнейших христианских праздников - день Успения Пресвятой Богородицы.

Событие наступает сразу после того, как верующие закончат соблюдать Успенский пост. Начиная с 28 августа, разрешается играть свадьбы и проводить обряд венчания. Суть праздника заключается в том, чтобы почтить память матери Иисуса Христа, вспомнив о ее “мирной смерти” - именно такое значение у слова “успение”. Ранее мы подробно рассказывали об истории и традициях праздника Успение Пресвятой Богородицы.

Успение Пресвятой Богородицы - о чем просят верующие

Считается, что именно на Успение Матерь Божия слышит каждого, кто обращается к ней искренне, помогая всем страждущим. Помолиться у иконы Пресвятой Богородицы можно о здравии своем и близких, о благополучии в семье, о защите от недругов, об исцелении болезней, о материальном благополучии.

Читайте такжеЦерковный праздник 3 августа - что отмечают православные верующиеБогородица дает силы каждой заблудшей душе и помогает найти путь истинный. Полезно молиться не только в храме, но и дома, в кругу близких и родных людей. Тогда эта молитва будет для общего блага.

Успение Пресвятой Богородицы - молитва

В этот день существует много молитв, с помощью которых православные обращаются к Матери Божией, но преобладают среди них только две:

Молитва о защите

Смягчи сердца наши, Святая Богородица. Пусть сгорят в огне все напасти наши, а теснота в душе покинет сердца наши. На лик твой взираем, разделяя Твои страдания и на милосердие уповаем. Ужаснемся мы от рока Твоего, да возрадуемся силе Твоей и крепости духа. Прости жестокость нашу, лишь в Твоих силах ее усмирить. О Великая Владычица, вознеси молитвы наши до Господа и замоли за нас пред Ним греховные деяния наши. Избавьте нас от смерти внезапной и зла всякого. Озарите ум наш и проводите нас ко спасению. Уповаем в надежде во имя Царствия Небесного в руках Господа, Иисуса Христа и его Пресвятого Духа. Аминь.

Молитва о помощи

Воспеваем к милости Твоей, о Пресвятая Матерь Божия! Не отвернись от молитв наших, а избавь от бед и несчастий. Единственная Читая и Блаженная Богородица Спаси нас! Ты, многострадальная Матерь Божия, превышающая по вере и страданиям всех живущих на земле. Услышь и не покинь нас в минуты трудные, сохрани нас под покровом милосердия и сострадания Своего. Лишь подле Тебя мы находим прибежище и теплое заступничество во тьме адской. Только ты имеешь позволение обратиться к Сыну Своему и умолить его о спасении нашем и переходе в Царствие Небесное, где мы будем воспевать и славить Сына Твоего, Отца Его и Тебя, Владычицу мира во веки веков. Аминь.

Уже при жизни Мария обращалась к Господу за каждого, кто нуждается в помощи. Перед тем, как произошло Вознесение, Матерь Божия жила на земле. Поэтому ей хорошо известны все невзгоды и тяжбы смертных людей. И каждый грешный поступок отзывается в ее сердце страданиями, и каждый, кто ищет помощи, найдет ее в святом лике Пресвятой Богородицы.

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Автор: Кристина Кащавцева