Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 28 ноября по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

28 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 28 ноября по новому календарю (11 декабря по старому) - день памяти преподобномученика Стефана Нового.

Видео дня

Преподобномученик Стефан Новый родился в 715 году в Константинополе. Это были времена, когда в Византийской империи царило учение иконоборцев: иконы были официально запрещены, а христиане, которые их почитали, попадали под гонения. Семья Стефана вынуждена была скрываться, а сам Стефан ушел к блаженному отшельнику Иоанну на гору святого Авксентия.

Со временем на этой горе образовался монастырь, а его игуменом стал Стефан. Об обители и почитании икон в ней донесли императору, и он приказал арестовать игумена - так Стефан оказался в ссылке на одном из удаленных островов. Однако и там в скором времени он собрал общину учеников. Тогда власти решили отправить игумена и других христиан в темницу. Но иконоборцы прогадали: заключенные игумен и его ученики создали в тюрьме монастырь, а к стенам тюрьмы стали приходить люди и просить помолиться за них.

Трудно представить гнев императора, который узнал об этом. Но устроить суд над Стефаном он не мог - побоялся народного гнева. Поэтому к святому подослали наемных убийц, а когда те не справились, то император оклеветал Стефана - якобы тот хочет свергнуть его с престола. Разъяренные воины убили игумена. Предание гласит, что на следующий день после его смерти на Константинополь обрушились буря и мгла.

Какой церковный праздник 28 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти трех святых Гурия, Самона и Авива, а также Паисия Величковского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 28 ноября

По приметам дня судят, какой будут зима и весна:

если снег выпал в этот день - не растает до весны;

ветер завывает - не затихнет до конца декабря;

тепло и идет мокрый снег - май будет теплый, а весной - много дождей.

В народе прозвали 28 ноября праздник Сойкин день. Было замечено, что именно в этот день птицы сойки, которые всегда ластятся к людям, обязательно прилетают к жилью.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 28 ноября, как и в любой другой день, не следует ругаться, сквернословить, завидовать, церковь не одобряет жадности, лени, отчаяния, нельзя обижать людей и животных и отказывать в помощи.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что в этот день лучше не давать в долг в случае, если вы сами предлагаете одолжить что-либо. Но если просят о помощи, тогда нужно помочь.

Что можно делать 28 ноября

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому мученику Стефану - просят о заступничестве, избавлении от недугов, помощи в трудный жизненный период.

В народе считается, что в этот день следует прислушиваться к советам старших - они помогут решить сложные задачи. Хорошая примета - увидеть сойку, а еще лучше - услышать ее пение. Верят, что это счастливый знак, а если при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Кто отмечает день ангела 28 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Тимофей, Николай, Григорий, Даниил, Федор, Константин, Павел, Сергей, Алексей, Анна.

По старому стилю день ангела у Никиты, Николая, Самсона, Дмитрия, Петра, Григория.

Вас также могут заинтересовать новости: