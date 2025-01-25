26 января по новому церковному календарю православные вспоминают святого Феодора Студита. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 26 января по старому стилю
- О чем говорят приметы на 26 января
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 26 января
- Кто отмечает день ангела 26 января
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 26 января (8 февраля по старому стилю) - день памяти святого Феодора Студита, игумена Студийского монастыря, прославившегося своими добрыми делами.
Феодор Студит жил в VIII-IX веках. Он был родом из хорошей семьи, получил хорошее образование. Рано женился, затем принял постриг и вместе с женой ушел в монастырь. Там мужчина много времени посвящал молитве и труду - хотел наверстать время, проведенное в праздности.
Несколько раз Феодор выступал против решений императоров, и за это попадал в немилость и его отправляли в ссылку. По возвращению Феодор продолжал трудиться в монастыре.
Умер преподобный в скитаниях. 26 января 845 года мощи святого перенесли из Херсонеса Акритского в Константинополь, в Студийский монастырь. После себя преподобный оставил богословские письма, сочинения и устав Студийского монастыря, по которому позже начали жить монахи и в других монастырях.
Какой церковный праздник 26 января по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.
О чем говорят приметы на 26 января
По приметам дня судят, какую погоду ожидать:
- синицы поют - будет похолодание;
- виден круг вокруг луны - к метели;
- яркие сумерки и звездное небо - идут морозы;
- туман с утра - будет оттепель.
В народе 26 января - праздник Федоров день, или Федор Поминальник, в это время в старину поминали умерших близких.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 26 января, как и в другой день, церковь не одобряет сплетни, осуждение, лень, жадность, зависть и отчаяние. Нельзя мстить, отказывать тем, кто просит о помощи, сквернословить, ругаться, желать зла.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: вспоминать плохо об умерших и начинать новые дела - они могут принести убытки.
Что можно делать 26 января
В православный праздник сегодня у преподобного Феодора, как ходатая за нас перед Богом, просят укрепить веру, дать терпение и смирение, укрепить здоровье и исцелить, в частности от болезней желудка.
В старину в этот день молились за упокой ушедших близких и посещали могилы родственников.
Кто отмечает день ангела 26 января
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Гавриил, Федор, Мария, Петр, Давид, Аркадий, Иван, Климент.
По старому стилю день ангела у Максима, Якова, Петра, Марфы.