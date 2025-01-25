Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 26 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

26 января по новому церковному календарю православные вспоминают святого Феодора Студита. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 26 января (8 февраля по старому стилю) - день памяти святого Феодора Студита, игумена Студийского монастыря, прославившегося своими добрыми делами.

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Феодор Студит жил в VIII-IX веках. Он был родом из хорошей семьи, получил хорошее образование. Рано женился, затем принял постриг и вместе с женой ушел в монастырь. Там мужчина много времени посвящал молитве и труду - хотел наверстать время, проведенное в праздности.

Несколько раз Феодор выступал против решений императоров, и за это попадал в немилость и его отправляли в ссылку. По возвращению Феодор продолжал трудиться в монастыре.

Умер преподобный в скитаниях. 26 января 845 года мощи святого перенесли из Херсонеса Акритского в Константинополь, в Студийский монастырь. После себя преподобный оставил богословские письма, сочинения и устав Студийского монастыря, по которому позже начали жить монахи и в других монастырях.

Какой церковный праздник 26 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 26 января

По приметам дня судят, какую погоду ожидать:

синицы поют - будет похолодание;

виден круг вокруг луны - к метели;

яркие сумерки и звездное небо - идут морозы;

туман с утра - будет оттепель.

В народе 26 января - праздник Федоров день, или Федор Поминальник, в это время в старину поминали умерших близких.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 26 января, как и в другой день, церковь не одобряет сплетни, осуждение, лень, жадность, зависть и отчаяние. Нельзя мстить, отказывать тем, кто просит о помощи, сквернословить, ругаться, желать зла.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: вспоминать плохо об умерших и начинать новые дела - они могут принести убытки.

Что можно делать 26 января

В православный праздник сегодня у преподобного Феодора, как ходатая за нас перед Богом, просят укрепить веру, дать терпение и смирение, укрепить здоровье и исцелить, в частности от болезней желудка.

В старину в этот день молились за упокой ушедших близких и посещали могилы родственников.

Кто отмечает день ангела 26 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Гавриил, Федор, Мария, Петр, Давид, Аркадий, Иван, Климент.

По старому стилю день ангела у Максима, Якова, Петра, Марфы.

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