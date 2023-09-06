Народный праздник 7 сентября известен под названиями Луков день, Созонт и Лука, Варфоломеев день.

Православная церковь 7 сентября чтит память мученика Созонта, монаха Луки Глубокореченского, а также чудотворца Макария Переяславского из города Канева. Праздник 7 сентября известен также как канун Рождества Пресвятой Богородицы - самого важного в году богородичного праздника.

По старому стилю в этот день чтят апостола от семидесяти Тита и отмечают перенесение мощей апостола Варфоломея.

В давние времена осень наступала рано, и с 7 сентября уже начинался листопад и наступали первые заморозки. Наши предки в этот народный праздник ходили собирать грибы в лесу. Считалось, что это последний день в году, когда собранные грибы пригодны для засолки и маринования. После этой даты грибы можно только съедать сразу.

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Продолжались в этот день и сельскохозяйственные работы. Крестьяне молотили собранное зерно и сеяли озимые культуры. В садах собирали груши, абрикосы, калину и рябину. Калина у украинцев считалась женским деревом, а девушки умывались калиновым соком для красивой и гладкой кожи.

Народный праздник 7 сентября издавна считается удачным для любых поездок. Любые совершенные в путешествии дела пройдут очень удачно. Также дата удачна для любых покупок - они долго прослужат и обязательно порадуют.

Дата 7 сентября считается подходящей для лечения любых болезней, прохождения обследований и закаливания организма. По приметам тот, кто сегодня займется своим здоровьем, до конца года не будет болеть. Очень полезными для организма в этот день будут прогулки по росяной траве и походы в баню.

7 сентября знак Зодиака

Рожденный 7 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня по характеру - неординарные и яркие личности с творческим мышлением. Это люди-загадки, никто не знает что у них на уме. Они не любят выносить на общее обозрение свои переживания. Со своими трудностями привыкли справляться в одиночку. Рожденный 7 сентября человек станет долгожителем, но часто будет одиноким.

Что нельзя делать 7 сентября

В этот день нельзя заниматься ремонтом и строительством дома. Такие дела пройдут неудачно.

Не стоит заниматься магическими обрядами и приворотами, если в этот день пошел дождь - вода смоет все эффекты от ритуалов.

Отправляясь за грибами, категорически запрещено неуважительно относиться к природе - оставлять мусор в лесу, ломать ветки деревьев, разводить костер в неподходящем месте, срывать лишние грибы. В лес не стоит брать с собой маленьких детей и тем более отпускать их одних - повышается риск заблудиться.

Неудачный день для избавления от грызунов, насекомых-вредителей и грибка в доме и в хозяйственных постройках.

Приметы погоды 7 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если березы уже стоят без листьев, то осень будет холодной и с коротким бабьим летом.

Если птицы не садятся на землю, а остаются на деревьях, то скоро пройдет дождь.

Листопад ещё не начался - к поздней и теплой зиме.

Вороны громко и часто каркают - к ухудшению погоды.

Богатый урожай грибов предвещает затяжную зиму и позднюю весну.

Если после обеда начался дождь, то он надолго затянется.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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