Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 23 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

23 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Феодула Критского и еще девять мучеников. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 23 декабря (5 января по старому стилю) - день памяти великомученика Феодула Критского и еще девяти мучеников с ним, которые погибли за веру.

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Феодул Критский жил в III столетии в Фессалониках. Это были времена правления императоров Диоклетиана и Максимилиана, когда христиан подвергали жестоким гонениям.

В писании говорится, что Феодул был чтецом в местной церкви. Однажды ему приснился сон, что какой-то человек в светлой одежде что-то положил ему в ладонь. Когда Феодул проснулся, то обнаружил перстень с изображением креста. С его помощью он стал исцелять больных.

Несмотря на гонения, Феодул проповедовал Евангелие. Правитель города, узнав об этом, велел ему отречься от веры, но Феодул отказался. Тогда его бросили в тюрьму - юноша не растерялся и там начал проповедовать и обратил в христианство пленников. Девятерых христиан и Феодула судили, но так и не заставили отречься от веры. Мучеников бросили в море.

Какой церковный праздник 23 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа и святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 23 декабря

По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшие дни и летом:

погода ясная в этот день - к морозам;

звезды мерцают - будет стужа;

сухо - к засушливому лету;

сильный снегопад - к хорошему урожаю.

В народе 23 декабря - праздник Федулов день, Федул Зимний. Говорят: "Пришел Федул, и ветер подул - значит, урожай будет хорошим". В этот день внимание следует уделить домашним животным и проявить особую заботу о них.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 23 декабря, как и в любой другой день, церковь порицает сквернословие и ругань, сплетни, зависть, лень, злость, месть. Нельзя отказывать в помощи просящему.

До 25 декабря продолжается пост - для тех, кто постится, мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: лучше в этот день не иметь дела с острыми предметами - говорят, если человек поранится, то весь год будет болеть. Не советуют шить, особенно незамужним девушкам, чтобы они не остались без женихов. Отдавать долги и делиться своими планами также лучше в другой день.

Что можно делать 23 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к великомученику Феодулу - просят у него помощи в ведении домашнего хозяйства. Святой считается покровителем домашних животных.

Также в этот день принято печь постное печенье в виде фигурок животных - в старину верили, что такая выпечка отпугивает зло и притягивает добро. По обычаю 23 декабря стараются завершить приготовления к Рождеству, поэтому работать можно и нужно, главное, как уже говорили - не работать с острыми инструментами.

Кто отмечает день ангела 23 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.

По старому стилю день ангела у Ангелины, Виктории, Евгения, Ивана, Степана.

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