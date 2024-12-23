Народный праздник 23 декабря известен под названиями Федулов день, Федул Зимний и Нифонт, День Мины.

Наши предки 23 декабря готовились к празднованию Рождества и заботились о домашнем скоте, а также опасались болезней. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено делать и как не заболеть сегодня.

Что отмечаем 23 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят Критских мучеников Феодула, Зотика и других, а также преподобного Нифонта Кипрского. По старому календарю чествуют Мину Красноречивого. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 23 декабря отмечают христиане.

Наши предки в эту дату готовились встречать Рождество: убирали дом, мыли окна, перестилали постель. Владельцы скота резали птиц и свиней, и готовили холодец, колбасы, мясные пироги. Однако до наступления праздника мясо не ели, поскольку ещё продолжается Рождественский пост.

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Сегодняшний день считается удачным для излечения болезней и любых медицинских операций. У беременных легко пройдут роды. Однако 23 декабря, по приметам, также повышается вероятность подхватить лихорадку, если бродить по отдаленным и диким местам. Поэтому сегодня не стоит ходить в лес, горы и подобную местность.

Крестьяне заботились о домашнем скоте - убирали в хлеву, давали вкусный корм и поили святой водой. Хозяйки пекли домашние лепешки и крошили тесто в корыто. Люди верили, что если сегодня позаботиться о животных, то они долго проживут и не будут болеть.

Девушки в праздник сегодня занимались рукоделием. Вышитые изделия обязательно получатся аккуратными.

Кто родился 23 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня упорные, целеустремленные, решительные. Имеют большую силу воли и жизненную стойкость, поэтому не сдаются перед трудностями.

Что нельзя делать 23 декабря

Не стоит пользоваться острыми предметами - топором, пилой, ножом и т.п. Повышается риск порезов и различных травм.

Запрещено оскорблять и проклинать других, иначе такой человек сам навлечет на себя проблемы.

В праздник 23 декабря нельзя выбрасывать остатки продуктов, чтобы в следующем году не было проблем с едой. Лучше отдать отходы птицам и домашним животным.

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