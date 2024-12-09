Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 10 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

10 декабря по новому церковному календарю вспоминают святых мучеников Мину, Ермогена и Евграфа, а также украинского церковного деятеля, святителя Иоасафа, епископа Белгородского. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 10 декабря по новому календарю (23 декабря по старому) - день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, пострадавших за веру в Христа в начале IV века, и святителя Иоасафа, епископа Белгородского, украинского образовательного и церковного деятеля, писателя.

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В IV веке у власти был император Максимин, который исповедовал язычество. Он послал своего подданого Мину, который обладал особым даром красноречия, из Афин в Александрию - подавить смуту между христианами и язычниками. Мина примирил враждующих, но так как сам был тайным христианином, то использовал свое поручение для проповеди христианства. Ему в этом помогал секретарь Евграф. Узнав об этом, Максимин направил в Александрию Ермогена, чтобы он свершил суд над Миной и очистил город от христиан. Ермоген был язычником, но также честным и справедливым человеком. Увидев, как мужественно Мина переносит истязания, после которых он еще и чудесным образом исцелился, Ермоген сам уверовал в Христа.

Тогда император лично приехал в Александрию, и, увидев стойкость Мины, Ермогена и Евграфа, ожесточился и приказал казнить всех троих. Когда мощи святых обнаружили, то перенесли их в Константинополь.

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Святителя Иоасафа при рождении звали Иоаким Горленко. Он родился в 1705 году в Прилуках (бывшая Полтавская губерния), происходил из древнего благочестивого рода, был внуком гетьмана Данила Апостола и родным дядей писателя Григория Квитки-Основяненко.

В 8 лет Иоаким пошел учиться в Киево-Могилянскую академию, тогда и решил принять постриг, но когда спустя 10 лет попросил благословения у родителей, они ему отказали. Тогда Иоаким тайно ушел в Киево-Межигорский монастырь и в 1725 году постригся под именем Иларион. Спустя еще два года он перешел в Киево-Братский Богоявленский монастырь, где настоятель постриг его в мантию (малую схиму) с именем Иоасаф, а вскоре стал иеродиаконом.

После окончания обучения Иоасаф начал преподавать, а также экклесиархом (наблюдающим за зданием и порядком богослужения) в Киево-Братском монастыре. В 1734 году Иоасаф стал иеромонахом и в Софийский собор, а в 1737-м стал игуменом Лубенского Мгарского Спасо-Преображенского монастыря. В 1744 году по указу императрицы Елизаветы Иоасафа возвели в сан архимандрита и в следующем году назначили наместником Троице-Сергиевой лавры. В 1748-м по указу императрицы Иоасаф стал епископом Белгородским и Обоянским, и оставался на должности 6 лет.

Епископ пользовался большим уважением, но из-за слабого здоровья не мог полноценно принимать участие в жизни паствы. В одной из поездок он заболел и спустя два месяца умер. Его тело оставалось нетленным и в течение 2 месяцев находилось в Свято-Троицком соборе, затем его похоронили. В народе Иоасафа почитали как чудотворца. Спустя два года его мощи поместили в Троицкий собор Белгорода, от них происходило немало чудес исцеления. В 1911 году святителя канонизировали. Советская власть мощи святого отправила в Музей истории религии и атеизма в Казанском соборе. Только в 1991 году их обнаружили и идентифицировали, после этого вернули в Преображенский собор Белгорода.

Какой церковный праздник 10 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Романа Антиохийского и чудотворной иконы Божией Матери "Знамение" - одной из самых почитаемых в православии. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 10 декабря

По приметам дня иожно узнать, какой будет погода в ближайшие дни:

в ночь на 10 декабря яркие звезды - быть морозу, а если тусклые - к оттепели;

воробьи утром громко чирикают - жди потепления;

заря багряная - ветер усилится;

дым из трубы поднимается к небу - к морозу, стелется к земле - потеплеет.

В народе 10 декабря - праздник Мина Красноречивый. В старину считали, что святой уберегает от сумерек, которые не дают отличить свет от тьмы, а добро от зла.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 10 декабря, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор, ругани, лени, жадности, зависти, не следует сквернословить, злиться, мстить и думать о мести, отказывать в помощи тем, кто просит о ней, и милостыне. Продолжается Рождественский пост - для тех, кто придерживается его, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что не стоит засиживаться дома, а следует провести день с пользой. Также, согласно поверьям, сегодня не стоит печь пироги с картошкой или капустой - это к голодной зиме, лучше сделать выпечку с ягодами.

Что можно делать 10 декабря

Мина принадлежит к чину святых воинов вместе со святыми Георгием Победоносцем, Дмитрием Солунским, Феодором Стратилатом. К подвигу святого Мины обращаются, как к примеру миротворчества, и в православный праздник сегодня молятся святому о мире. Также святого Мину просят избавить от болезней глаз, верят, что святой убирает пелену с глаз, которая мешает отличать добро от зла и правду от лжи. С молитвами об исцелении обращаются и к святителю Иоасафу.

В народе с этим днем не связано каких-то особых примет и традиций: продолжают готовиться к Рождеству и соблюдают пост.

Кто отмечает день ангела 10 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ангелина, Виктория, Евгений, Иван, Степан.

По старому стилю день ангела у Василия, Якова, Ивана, Николая, Всеволода, Романа, Бориса, Гавриила, Федора, Сергея.

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