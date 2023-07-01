Рассказываем, какой завтра праздник отмечают православные и какие запреты дня не следует нарушать.

2 июля почитают святого мученика Зосиму. Кем был святой, народные приметы, что можно и что нельзя делать в этот день и почему - рассказываем в материале.

Православный праздник 2 июля - день памяти святого мученика Зосимы Аполлониадского

Святого Зосиму почитают 2 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святых будут 19 июня.

Зосима жил в I-II веках, в Аполлони (Фракия). Сам он был военным, но думал о том, чтобы принять христианство и посвятить жизнь Богу. При императоре Траяне начались гонения на христиан, и Зосима уволился со службы и принял крещение.

Видео дня

Об этом донесли правителю Домициану - Зосиму схватили и велели принести жертву языческим богам. Он отказался, его долго пытали и потом казнили.

Приметы на 2 июля

В народе день прозвали Зосима Пчельник, и приметы дня в основном связаны с пчелами:

пчелы с утра пораньше улетели за медом - день будет хороший;

если пчелы сонные - грядет похолодание;

пчелы не влезают из улья - пойдет дождь;

пчелы злые - будет засуха.

По приметам, 2 июля пчелы жалят только недобрых людей.

Что нельзя делать 2 июля

В этот день есть несколько запретов:

нельзя ругаться и сплетничать, обижать других;

запрещено отказывать в помощи - сам окажешся в трудном положении;

нельзя пересчитывать пчел пасечникам - насекомые будут болеть и могут погибнуть;

запрещено давать в долг деньги - сами станете нищим.

Если отказать в просьбе не можете, просто пообещайте одолжить в другой день.

Что можно делать 2 июля

Святой Зосима - покровитель семьи. У него просят благополучия для семьи, а влюбленные молятся святому о крепкой любви.

Этот день считается удачным для начала дел - например, ремонта, переезда. Все, начатое 2 июля, будет успешным. Также в этот день советуют отдавать долги - если вернуть даже небольшую часть, то очень скоро сможешь очиститься от всех.

Тем, кто соблюдает Петров пост 2023, в этот день можно есть рыбу, горячую пищу с маслом и немного вина.

Вас также могут заинтересовать новости: