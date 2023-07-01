2 июля почитают святого мученика Зосиму. Кем был святой, народные приметы, что можно и что нельзя делать в этот день и почему - рассказываем в материале.
Православный праздник 2 июля - день памяти святого мученика Зосимы Аполлониадского
Святого Зосиму почитают 2 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святых будут 19 июня.
Зосима жил в I-II веках, в Аполлони (Фракия). Сам он был военным, но думал о том, чтобы принять христианство и посвятить жизнь Богу. При императоре Траяне начались гонения на христиан, и Зосима уволился со службы и принял крещение.
Об этом донесли правителю Домициану - Зосиму схватили и велели принести жертву языческим богам. Он отказался, его долго пытали и потом казнили.
Приметы на 2 июля
В народе день прозвали Зосима Пчельник, и приметы дня в основном связаны с пчелами:
- пчелы с утра пораньше улетели за медом - день будет хороший;
- если пчелы сонные - грядет похолодание;
- пчелы не влезают из улья - пойдет дождь;
- пчелы злые - будет засуха.
По приметам, 2 июля пчелы жалят только недобрых людей.
Что нельзя делать 2 июля
В этот день есть несколько запретов:
- нельзя ругаться и сплетничать, обижать других;
- запрещено отказывать в помощи - сам окажешся в трудном положении;
- нельзя пересчитывать пчел пасечникам - насекомые будут болеть и могут погибнуть;
- запрещено давать в долг деньги - сами станете нищим.
Если отказать в просьбе не можете, просто пообещайте одолжить в другой день.
Что можно делать 2 июля
Святой Зосима - покровитель семьи. У него просят благополучия для семьи, а влюбленные молятся святому о крепкой любви.
Этот день считается удачным для начала дел - например, ремонта, переезда. Все, начатое 2 июля, будет успешным. Также в этот день советуют отдавать долги - если вернуть даже небольшую часть, то очень скоро сможешь очиститься от всех.
Тем, кто соблюдает Петров пост 2023, в этот день можно есть рыбу, горячую пищу с маслом и немного вина.