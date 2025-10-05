В православный праздник сегодня по традиции проверяют запасы и пекут домашний хлеб.

6 октября по новому календарю православной церкви в Украине чтят святого апостола Фому. В этот день вспоминают его жизнь и духовные уроки, а также народные обычаи и приметы, которые связаны с этой датой. О них, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой праздник сегодня церковный в Украине

6 октября (в старом календаре 19 октября) православные вспоминают апостола Фому, который входил в число 12 апостолов Христа.

Фома был рыбаком и жил в галилейском городе Панеаде. Как-то он услышал, как проповедовал Иисус и настолько впечатлился, что оставил свой промысел и пошел вслед за Учителем. Со временем Фома стал одним из лучших и ближайших учеников Иисуса.

В историю апостол Фома вошел как "Фома Неверующий". Согласно Евангелию, когда Иисус воскрес, то из всех апостолов Фомы не оказалось рядом. Но, когда он появился, то не поверил рассказам другим о чуде, что произошло. Фома заявил, что уверует лишь тогда, когда собственными глазами увидит следы от гвоздей на теле Спасителя. И, когда Христос явился позже ученикам, Фома убедился, что все случившееся - правда.

После этого случая апостол стал с особым усердием распространять христианскую веру в разных странах. Известно, что он основал храмы в Палестине, а также в Парфии, Месопотамии, Эфиопии и Индии. В Индии Фома попал в темницу за то, что обратил в христианство сына и жену местного правителя. Там святой и погиб. Мощи его находятся в Индии, Венгрии, Италии и на Святой Горе Афон.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю еще - 6 октября также почитают священномученика Никифора, архидиакона, экзарха Константинопольского патриарха в Украине.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - в этот день вспоминают апостола Иоанна Предтечу.

О чем молятся апостолу Фоме, что можно и что сегодня нельзя делать

К апостолу Фоме обращаются с молитвами о хорошем урожае, достатке в доме и просят благословения на работу.

В народе праздник называют Фомин день, Фома Неверующий. Считается, что святой покровительствует запасливым и бережливым хозяевам, поэтому в эту дату принято проверять, как подготовлено хозяйство к зиме, хватит ли запасов, а также выбрасывать все старое и ненужное. Тот, кто сегодня трудолюбив и бережлив - тот зиму переживет в сытости и тепле.

Одна из традиций на Фому - выпечка домашнего хлеба или каравая. Считается, что первую горбушку нужно отдать больным или слабым - верят, что она обладает целебной силой. Также домашний свежевыпеченный хлеб следует попробовать всем членам семьи, чтобы дом был полон добра и здоровья.

Сегодня, по народным поверьям, также удачное время для покупок и полезных приобретений - все купленное прослужит долго.

Церковь в этот день, как и в любой другой, не одобряет гнева, ссор, зависти и осуждения. Следует избегать праздности, сплетен и лжи, нельзя обижать людей и животных.

Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя отказывать в хлебе и помощи нуждающимся - отказ может обернуться бедностью и лишениями для самого хозяина. Хлеб в этот день символизирует щедрость и Божью благодать, поэтому нужно постараться поделиться хлебом.

Не принято переедать, хвастаться достатком, а также лениться – иначе зима будет тяжелой и безуспешной. Фомин день любит труд и тишину .

Приметы 6 октября

В Фомин день внимательно наблюдают за природой - как она поведет себя, такой и вся зима будет:

день выдался безветренный - к скорому похолоданию;

дым стелется по земле - будет ненастье и сырость;

бурьян стоит очень высокий - зимой будет много снега;

грибов в лесу мало - к суровой зиме;

закат красного цвета - к резкой перемене погоды и ветрам.

Главная примета дня: если утром стоит густой туман, то следующий год будет урожайным.

