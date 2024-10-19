Народный праздник 19 октября известен под названиями Иванов день, Проводы осени, Фомин день, Фома-хлебник.

Наши предки 19 октября пекли домашний хлеб и готовились к зиме. Мы рассказали всё, что нужно знать про сегодняшний день - какой праздник 19 октября отмечают украинцы и что запрещено делать.

Что отмечаем 19 октября - праздник в Украине

По новому церковному календарю 19 октября православные чтят блаженную Клеопатру и её сына Иоанна, пророка Иоиля и мученика Садока Персидского. По старому стилю сегодня вспоминают апостола Фому. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают православные.

Крестьяне в этот день проверяли, насколько они готовы к зиме. Для этого обходили погреба, амбары, овины и хлева, где подсчитывали, сколько припасов заготовлено на зиму. Если чего-то не хватало, то нужные предметы докупали.

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Дмитриевская родительская суббота в 2024 году отмечается 19 октября. Это поминальный день, когда можно помянуть всех близких и родных умерших. А также в этот день принято чтит память всех, кто умер за родную землю. Сегодня уместной будет молитва за воинов Украины.

Праздник сегодня считается удачным для свадьбы. К этому дате украинцы заканчивали сбор урожая и посев озимых культур. Работы становилось немного, поэтому было больше времени для веселья. К свадьбе невеста вышивала рушник, а её мама выпекала богато украшенный каравай.

По давним приметам, 19 октября крестьяне мололи в муку зерно нового урожая, после чего пекли хлеб. Верили, что домашний хлеб сегодня придает сил и имеет целебные свойства. Поэтому в первую очередь выпечкой угощают больного человека.

Кто родился 19 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Весы. По характеру именинники этого дня упрямые, самодостаточные и независимые. Склонны к самокритике и редко бывают довольны собой. У них большие амбиции. Рожденные 19 октября люди талантливые и разносторонние, но редко доводят начатое до конца.

Что нельзя делать 19 октября

В праздник 19 октября не стоит хвастаться, делать дорогие и необязательные покупки, выставлять напоказ свой достаток, принижать других. Христиане верят, что апостол Фома благословит скромных и бережливых людей.

Нельзя сегодня проявлять жадность, отказывать в посильной помощи, иначе будут финансовые проблемы.

Убить паука сегодня - большой грех.

Не стоит убирать урожай для длительного хранения. Собранные сегодня плоды будут храниться недолго.

Неудачная дата для рыбалки.

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