Какой церковный праздник отмечают 19 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

19 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают апостола Иуду, брата Господня. О традициях и приметах этого дня, какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

19 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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19 июня по новому календарному стилю (2 июля - по старому) - день памяти апостола Иуды, брата Господня.

Апостола Иуду называют братом Господним, так как Иуда был сыном праведного Иосифа Обручника и его первой жены. Н стоит путать апостола Иуду с Иудой Искариотом, который предал Христа. Апостол Иуда был верен Христу до конца, хотя и не сразу поверил в Божественную сущность Христа. После Вознесения Иуда проповедовал Евангелие в Иудее, Идумее, Самарии, Галилее, а также в странах Аравийского полуострова. Но в 80-ом году в Армении апостола Иуду распяли на кресте. От апостола сохранилось послание, написанное им в Персии, которое содержит много глубоких мыслей о Святой Троице, воплощении Христа, добрых и злых ангелах и Страшном Суде.

Церковный праздник 19 июня по старому стилю

19 июня по старому календарному стилю - преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.

О чем говорят приметы на 19 июня

В народном календаре 19 июня - праздник Зосима Пчельник, прозвали его так в честь святого мученика Зосимы Аполлониадского, память которого также совершается в этот день.

По приметам дня судят о погоде, а связаны они в основном с пчелами:

пчелы с самого утра собирают мед - день выдастся хорошим;

пчелы сонные - жди похолодание;

пчелы не влезают из улья - пойдет дождь;

пчелы злые - к засухе.

По народным приметам, 19 июня пчелы жалят только недобрых людей. Ранее мы рассказывали, что делать, если укусила пчела - правила, которые могут спасти жизнь.

Что нельзя делать 19 июня

Сегодня, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор, обид, клеветы, выступает против жадности, зависти, уныния.

Народные приметы в этот день не советуют отказывать в помощи, иначе сам окажешься в трудном положении, давать в долг деньги, а также пересчитывать пчел пасечникам - насекомые будут болеть и могут погибнуть.

Что можно делать 19 июля

Святой Зосима - покровитель семьи. У него просят благополучия для семьи, а влюбленные молятся святому о крепкой любви.

В народе день считается удачным для начала каких-либо дел, например, ремонта, переезда - все, начатое 19 июня, будет успешным. Также в этот день советуют отдавать долги - если вернуть даже небольшую часть, то деньги потекут рекой, и в доме будет достаток.

19 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Зосима, Иван. По старому стилю именины у Георгия, Сусанны, Илариона, Лукьяна, Виссариона.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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