Чем правильно удалять жало, как снять отек при укусе пчелы и распознать анафилактическую реакцию.

Укус пчелы чаще всего бывает вполне безобидным: немного поболит, попечет и пройдет. Но может быть и опасным для жизни - если у человека аллергия на укус или укусов много. УНИАН рассказывает, что делать, если укусила пчела и когда нужно безотлагательно вызывать скорую.

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Укусила пчела - что делать в первую очередь

В первую очередь нужно удалить жало, чтобы прекратить поступление яда в кровь. При этом пытаться выдавить жало или вытащить его пальцами нельзя - можно разрушить капсулу с ядом и усугубить ситуацию. По этой же причине не следует использовать пинцет. Возьмите любой твёрдый и плоский предмет, например, пластиковую карточку, прижмите ее к коже и смахните жало.

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Далее действуйте так:

промойте место укуса мылом, солевым раствором (1 ч. л. на 1 стакан воды), протрите спиртом или перекисью, йодом, зеленкой, раствором фурацилина;

приложите к ране холодный компресс или лед;

выпейте антигистаминное - средство от аллергии, например, супрастин;

пейте побольше жидкости, чтобы ускорить обмен веществ и как можно скорее вывести из организма токсины.

Чтобы избавиться от зуда, нанесите на место укуса кашицу из пищевой соды и воды (пропорция 2:1). Чтобы снять боль, примите обезболивающее на основе парацетамола или ибупрофена.

Что делать, если укусила пчела и место укуса распухло

Часто после укуса пчелы появляется отек, который можно снять подручными средствами. Можно приложить к месту укуса:

лед или пакет со льдом, обёрнутый в тонкую ткань;

грелку с холодной водой;

смоченную в ледяной воде тряпочку;

металлическую ложку;

кусочек сахара.

Ни в коем случае нельзя расчёсывать место укуса - это увеличит отёк и зуд, а в ранку может попасть инфекция.

Чем помазать место укуса пчелы, если нет мыла и антисептиков

Если у вас под рукой не оказалось мыла, спирта и других дезинфицирующих средств, тогда место укуса можно обработать петрушкой - размять лист и смазать соком, или натереть чем-нибудь кислым - например, кислой ягодой. Млечный сок одуванчика поможет снять боль, снять отек помогают примочки из чая, сока алоэ, лука, подорожника или той же петрушки.

Сколько времени проходит укус пчелы

Обычно боль, покраснение и отек проходят спустя несколько часов, но возможно, и дней. Если пчела укусила в лицо, то отек может держаться пару дней.

Что делать, если укусила пчела и началась аллергическая реакция

В большинстве случаев укус пчелы не опасен. Но у 2% людей он вызывает сильную аллергическую реакцию и может стать причиной смерти. Причем, необязательно даже попадать в эти 2% - если укусила не одна пчела, а 5 и более, то уже наступает токсическая реакция.

В таких случаях важно действовать максимально быстро - большинство смертей при аллергиях на яды насекомых наступает в течение первого часа после укуса. Когда нужно вызывать скорую:

если у человека началось затруднённое или хрипящее дыхание; возникло ощущение, будто нельзя дышать;

появились хрипота и проблемы с речью;

начались тошнота, боль в животе, диарея, рвота;

появились красные пятна на теле, крапивница;

началось головокружение, сильная слабость;

стал учащённым пульс;

пошел большой отек от укуса в лицо или язык - более 5 см в диаметре;

пчела укусила изнутри горла.

Пока едет скорая, обработайте рану, как мы говорили ранее, уложите пострадавшего на спину или бок, снимите тесную одежду, укройте. В это время лучше ничего не пить, чтобы не спровоцировать рвоту.

Если вдруг человек не дышит и у него отсутствует сердцебиение, начинайте сердечно-лёгочную реанимацию: делайте искусственное дыхание рот в рот и непрямой массаж сердца.

И главное - не паникуйте, от вашей собранности и хладнокровности в этот момент может зависеть жизнь человека.

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