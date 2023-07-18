Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

19 июля в православной церкви почитают святого Сисоя Великого. В народном календаре - Сысоев день. Кем был святой и о чем можно помолиться ему, а также о запретах и народных приметах - рассказываем в материале.

19 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Сисой Великий родился в V веке, в Египте. Известен как отшельник и последователь Антония Великого.

Сисой жил в пещере в Египетской пустыне, вел благочестивую жизнь в молитвах и посте и имел дар чудотворения. Был случай, когда святому удалось воскресить человека. Как-то к Сисою шли отец с сыном, чтобы получить благословение. По дороге мальчику стало плохо, он упал и умер. Отец взял его на руки и отнес к отшельнику - не имея сил сказать что-либо, мужчина положил сына у ног святого и вышел. Сисой, ничего не подозревая, сказал мальчику: "Поднимайся". Тот встал и пошел к отцу. Святой попросил никому не рассказывать об этом. Тайну узнали только после смерти отшельника.

Видео дня

Святого Сисоя вспоминают 19 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать его будут 6 июля.

19 июля - народные приметы

По приметам этого дня судили, какой будет погода в ближайшее время, а также осень и зима:

ярко-белая луна - к похолоданию;

листва пожелтела - осень и зима будут ранними;

дождь в этот день - осень будет дождливой.

В народном календаре 19 июля - праздник под названием Сысоев день. Святого считают покровителем земледельцев.

19 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько запретов:

как и в другой церковный праздник, нельзя ругаться, сквернословить и ссориться;

спешить - можно в спешке натворить ненужного;

пересчитывать деньги - к финансовым трудностям.

Также в этот день не рекомендуют делать домашние заготовки - получатся неудачные и придется выбросить. Женщинам 19 июля запрещается работать - считается, что есть риск навредить себе или что-то разбить. Всю тяжелую работу в этот день брали на себя мужчины.

Что можно делать 19 июля

19 июля можно помолиться святому Сисою - его просят о помощи в делах, хорошем урожае и душевном спокойствии.

В этот день наши предки готовили погреба и кладовые под новый урожай. Также 19 июля собирали черную смородину, а после этого дня готовили варенье и сушили ягоды и листья на зиму.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по нынешнему и новому календарю.

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