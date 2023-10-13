Православная церковь Украины 14 октября по новому стилю чтит мучеников Назария и Протасия, правнука Ярослава Мудрого преподобного князя Николая Черниговского, а также преподобной Параскевы Сербской.
В давние времена в этот народный праздник начинался сезон дождей. Дороги становились трудно проходимыми, и крестьяне никуда не могли выехать на телегах. Торговля приостанавливалась до начала морозов.
Женщины в день Параскевы мяли лён и варили кашу из пшеницы нового урожая, которую заправляли льняным маслом. Верили, что такое блюдо наполнит женской энергией. Особенно полезным оно считалось для беременных и кормящих женщин.
По старому стилю в праздник 14 октября ранее отмечали Покров Пресвятой Богородицы, пока ПЦУ не перешла на новый церковный календарь. Покрова всегда была особенным праздником для украинцев, а больше всего её любили казаки Запорожской Сечи. В Украине в один день с Покровой отмечают День украинского казачества и День защитников и защитниц Украины.
В народный праздник 14 октября заканчивали уборку зерна, заготавливали дрова на зиму и утепляли дом. Вовсю шла подготовка к морозам. Этот день считается одним из самых удачных в году для сбора и заготовки грибов. Также на Покрову в последний раз в году выпускали скотину на выпас в поле.
Дата считается очень удачной для свадьбы и венчания. Пара, которая поженилась 14 октября, будет дружной и счастливой.
14 октября знак - Зодиака
Рожденные 14 октября люди по знаку Зодиака - Весы. По характеру именинники этого дня веселые и жизнерадостные. Они всегда достигают своих целей и преодолевают любые трудности. Не любят принимать помощь, поскольку не хотят быть в долгу у других. Не умеют отказывать близким людям и всегда готовы им помочь. Рожденные 14 октября люди любят природу и животных. Им суждено быть защитниками справедливости.
Что нельзя делать 14 октября
Издавна существует поверье, что в день Параскевы женщинам нельзя заниматься рукоделием, особенно пряжей, разжигать печь и стирать одежду, иначе святая Параскева нашлет на них проклятья и болезни. Впрочем, церковь считает этот запрет обычным суеверием.
Святая Параскева считается покровительницей плодородия, поэтому в этот день нельзя обижать детей.
Нельзя в этот день хвастаться достижениями и достатком, иначе завистники могут сглазить.
По старому стилю в православии отмечалась Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября. Запреты на Покрову такие же, как на любой другой крупный церковный праздник. Нельзя в этот день ругаться, вспоминать старые обиды, завидовать, мстить кому-то, заниматься тяжелым физическим трудом.
Неудачный день для далекого путешествия.
Приметы погоды 14 октября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Грязь и слякоть на дорогах 14 октября - хорошая примета. Значит в следующем году будет хороший урожай.
- Если в этот день на дороге много грязи, то через 4 недели установится погодная зима.
- Много ягод уродилось на рябине - к морозной зиме и дождливой весне.
- Если журавли уже улетели в теплые края, то скоро наступит настоящая осень.
- Клен уже стоит полностью бурый - скоро выпадет первый снег.
- Дождь в этот день обещает хороший урожай в следующем году.
- Яркое звездное небо ночью предвещает хороший урожай озимых культур.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.