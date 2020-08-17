Именинники 17 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В семнадцатый августовский день отмечаются 10 мужских и 5 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 17 августа отмечаются 15 именин: 10 мужских и 5 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот августовский день.

Именины 17 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяц

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");

Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящего от андрос ("человек", "мужчина"); также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";

Денис - от древнегреческого имени Дионисиос ("принадлежащий богу Дионису");

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос ("посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древньеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Константин - от латинского слова constans ("постоянный", "устойчивый");

Максимилиан - от римского родового имени Maximilianus, происходящего от Maximus ("величайший");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Семен - от древнееврейского имени Шимон ("Бог услышал");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 17 августа 2020: женские имена

В этот день свои именины празднуют женщины со следующими именами:

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине

Арина - от древнегреческого имени Эйрена ("покой", "мир");

Дарья - от имени Дарейос, происходящего от древне-персидских слов dāraya - "держать", "мать" + vau - "добро". Славянское имя, происходит от слова дар - "дарованная", "подаренная". Также одна из форм женского имени Даррен, что в переводе с ирландского языка - "скалистая гора", "невысокий";

Евдокия - от древнегреческого имени Эудокиа ("благоволение");

Ирина - от древнегреческого имени Эйрена ("покой", "мир");

Ия - в переводе с древнегреческого языка ("фиалка").

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская