Именинники 17 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковному православному календарю, 17 августа отмечаются 15 именин: 10 мужских и 5 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот августовский день.
Именины 17 августа 2020: мужские имена
В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
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Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");
Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящего от андрос ("человек", "мужчина"); также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";
Денис - от древнегреческого имени Дионисиос ("принадлежащий богу Дионису");
Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос ("посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец");
Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древньеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");
Константин - от латинского слова constans ("постоянный", "устойчивый");
Максимилиан - от римского родового имени Maximilianus, происходящего от Maximus ("величайший");
Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");
Семен - от древнееврейского имени Шимон ("Бог услышал");
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").
Именины 17 августа 2020: женские имена
В этот день свои именины празднуют женщины со следующими именами:
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Арина - от древнегреческого имени Эйрена ("покой", "мир");
Дарья - от имени Дарейос, происходящего от древне-персидских слов dāraya - "держать", "мать" + vau - "добро". Славянское имя, происходит от слова дар - "дарованная", "подаренная". Также одна из форм женского имени Даррен, что в переводе с ирландского языка - "скалистая гора", "невысокий";
Евдокия - от древнегреческого имени Эудокиа ("благоволение");
Ирина - от древнегреческого имени Эйрена ("покой", "мир");
Ия - в переводе с древнегреческого языка ("фиалка").
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