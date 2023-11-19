Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

20 ноября по новому церковному календарю вспоминают архиепископа Константинопольского Прокла, преподобного Григория Декаполита, а также Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. В народном календаре - Проклов день. Кого почитают в этот день по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - рассказываем в материале.

20 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

20 ноября (3 декабря по старому стилю) - день памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, а также преподобного Григория Декаполита.

Прокл жил в V веке. Он был родом из благочестивой семьи, изучал Священное писание и молитвы, а также был любимым учеником святителя Иоанна Златоуста. Учитель научил Прокла правильно и доходчиво излагать мысли, что позволило ему стать великолепным оратором. Также благодаря Иоанну Златоусту Прокла назначили диаконом, а позже он получил сан пресвитера.

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Когда Иоанна Златоуста изгнали из Константинополя, Прокл тоже переехал оттуда, и стал епископом в городе Кизик. Позже, по просьбе паствы из Константинополя, он был возведен в сан архиепископа. Прокл 12 лет руководил церковью и ему удалось значительно расширить ряды православных. Во времена правления царя Феодосия архиепископ добился, чтобы мощи Иоанна Златоуста, который к тому времени уже умер, перенесли в Константинополь.

Прокла любили прихожане - за его смелость, стремление всегда помочь, а на его проповеди ходили целыми семьями. Когда в царстве началось очень сильное землетрясение, то Прокл выводил на улицы горожан – все вместе они молились о сохранении Константинополя. Есть легенда, по которой однажды святой во время молитвы вознес под небеса подростка. Мальчик вернулся и рассказал, что видел Ангелов. Они молились и прославляли Бога словами: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас". Когда весь народ стал молиться подобным образом, землетрясение прекратилось.

Умер святой Прокл умер в глубокой старости.

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Григорий родился в Декаполе Исаврийском около 797 года. Он также был родом из благочестивой семьи и с детства изучал Священное Писание, посещал службу в храме. Чтобы не жениться, он сбежал из дома в один из монастырей, а после - в обитель, где настоятелем был его дядя Симеон. Там Григорий он провел 14 лет, а после, с благословения старца, Григорий поселился в расселине на склоне отвесной скалы, где был все время в уединении.

Во времена правления императора Феофила (830 годы), Григорий Декаполит отправился в Константинополь - бороться с иконоборческой ересью. Святой проповедовал и укреплял веру и силу православных. Также он был наделен даром чудотворения: изгонял бесов и избавлял от болезней.

Умер преподобный Григорий Декаполит около 816 года в Константинополе, а его нетленные мощи находятся в Румынии.

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20 ноября по новому церковному календарю - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. В храме на богослужении начинают читать молитвы, посвященные торжественному событию, Церковь начинает готовиться к празднику Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Праздник 20 ноября по старому стилю - день памяти святого мученика Феодота Анкирского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 7 ноября.

Приметы на 20 ноября

По приметам дня смотрят, какими будут погода в ближайшее время и урожай:

галки и вороны галдят - к снегу;

реки покрылись льдом - летом будет богатый урожай пшеницы;

петухи распелись - к теплу;

вороны прячут крылья под клюв - к холоду;

куры рано идут на насест - будет мороз.

В народном календаре 20 ноября - праздник Проклов день.

Что нельзя делать 20 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

скандалить, кричать, выяснять отношения;

веселиться, устраивать шумные посиделки;

употреблять алкоголь.

По народным приметам в этот день не советуют отправляться в дальнюю дорогу, а также торопиться и спешить в делах - это поможет избежать многих ошибок.

Что можно делать 20 ноября

У святого Прокла просят помощи в семейных делах, также он охраняет от болезней и темных сил. В этот день принято мириться и решать старые проблемы.

По народным приметам считается, что в этот день нужно непременно постирать белье - это защитит дом от недугов и неприятностей. Все покупки, сделанные сегодня, прослужат долго. Можно избавляться от старой мебели - чтобы дела пошли в гору.

Продолжается Рождественский пост - тем, кто постится, в этот день разрешается горячая пища, но без постного масла. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

20 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Владимир, Арсений, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.

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