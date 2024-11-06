Введение во храм Пресвятой Богородицы в православном календаре - один из самых больших праздников.

В конце ноября по новому церковному стилю празднуют Введение в храм Пресвятой Богородицы, которое в народе называют Третья Пречистая. История этой даты, в чем ее смысл и когда ее будут отмечать в 2024 году - УНИАН рассказал священник Православной церкви Украины отец Георгий.

Введение в храм Пресвятой Богородицы, или Третья Пречистая 2024 - история и смысл

Как рассказал УНИАН священник Православной церкви Украины, активист, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко, Введение в храм Пресвятой Богородицы - один из 12 крупнейших религиозных праздников. Он связан с событиями, описанными в апокрифических Евангелиях, то есть в тех, которые церковь не признала. В них рассказано, как родители - Иоаким и Анна - привели маленькую Богородицу в Иерусалимский храм на воспитание. Девочка поздно родилась у родителей - они уже были пожилыми людьми и пообещали ее посвятить Богу.

Сколько лет было Богородице, когда её ввели в храм? По преданию, ей было всего три года. "В апокрифических текстах сказано, что маленькая Мария смогла сама подняться по большой лестнице, ее встретил священник и вопреки традиции, после того, как получил откровение от Бога, повел ее в святая святых - самую главную часть храма, куда сам заходил лишь несколько раз в год. Это символическое событие", - рассказывает отец Георгий.

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В храме Мария жила и воспитывалась до 15 лет, а после ей посоветовали начать искать себе жениха, но она не захотела, так как дала обет посвятить жизнь Господу. Тогда было решено, что ее станет опекать родственник Иосиф, который был уже в престарелом возрасте. Они обручились, как того требовали закон и уехали из Иерусалима в Назарет.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - когда праздник по церковному календарю

Эту дату начали отмечать в церкви еще с древности, в первые века христианства, но широко известной она стала в IX веке.

Народное название праздника - Третья Пречистая: Первая Пречистая – это Успение Богородицы, Вторая Пречистая - Рождество Богородицы.

В 2024 году Введение в храм Пресвятой Богородицы будут отмечать 21 ноября по новому церковному календарю и 4 декабря - по старому.

Обычаи и что нельзя делать на Введение в храм Пресвятой Богородицы

Многие верующие идут в праздник в церковь, а также ведут на первую исповедь деток (в 7 лет).

Введение во храм Пресвятой Богородицы - это праздник воцерковления детей. Это день, когда мы вспоминаем о Богородице, которая была еще маленькой девочкой и, наверное, беспокоимся и задумываемся над духовным путем собственных детей,

- рассказывает отец Георгий.

В народе Третья Пречистая означает начало зимы - считается, что с этого дня наступают настоящие холода. По этому поводу в старину устраивали гулянья, ярмарки и посиделки.

Есть в эту дату (точно так же, как и на Рождество и Пасху) особая примета: замечали, кто первым из чужих в дом зайдет - таким и весь год будет. Если женщина - будут финансовые проблемы, мужчина - все будет стабильно, девушка - в доме будет любовь, парень - принес здоровье, ребенок - хлопоты, а старая женщина - добра не жди.

Что не следует делать на Введение по народным поверьям:

заниматься тяжелой работой;

спешить - говорят, кто поспешит, тот весь год ничего не будет успевать;

ругаться, злоупотреблять спиртным;

делать уборку, заниматься стиркой, шитьем;

одалживать что-либо - это к убыткам.

В церкви нет прямого запрета на работу, но по возможности все же стоит отложить мирские дела и посвятить время молитвам и мыслям о духовном.

Молитва "Введение во храм Пресвятой Богородицы"

К Пресвятой Богородице молятся с просьбами защитить от беды, исцелить, укрепить веру и простить грехи. Девушки и женщины просят у Божией Матери удачного замужества, даровать ребенка.

Обращаться к Богородице можно своими словами, а можно в молитве:

О, Пресвятая Дево, Царица Небеси и земли, прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху Небесному!

Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богови, и первая дала еси обет всегдашняго девства.

Даруй же и нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страхе Божием во вся дни живота нашего, да будем храмы Духа Святаго, наипаче помози всем в подражание Твое во обителех живущим и обручившим себе на служение Богови в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя.

Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея во храме Господнем вдали от соблазнов мира сего, в присном бодрствовании молитвенном и во всяком воздержании душевном же и телеснем, помози и нам отражати вся искушения вражеския от плоти, мира и диавола находящих на ны от юности нашея, и побеждати оныя молитвою и постом.

Ты во храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми, наипаче же смирением, чистотою и любовию и достойно воспиталася еси, да готова будеши вместити плотию Невместимое Слово Божие.

Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию, облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею одеяние брачное души своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение Безсмертному Жениху нашему и Сыну Твоему, Христу Спасителю и Богу нашему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския, идеже со всеми святыми сподоби нас выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Ранее мы публиковали церковный календарь православных праздников на ноябрь 2024 по старому и новому стилю.

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