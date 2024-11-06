Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 7 ноября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

7 ноября по новому церковному календарю почитают святого мученика Феодота Анкирского. В народном календаре - Федотов день. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 7 ноября по новому календарю (20 ноября по старому) - день памяти святого мученика Феодота Анкирского (Феодота, корчемника).

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Феодот жил в III веке в Анкире Галатийской (ныне город Анкара в Турции). У него была своя гостинница, Феодот был женат и вел праведный образ жизни - много молился и придерживался поста. Язычникам и иудеям Феодот рассказывал о Христе, благодаря чему многие уверовали. Также, по преданию, Феодот имел особый дар: мог лечить больных возложением рук.

Все изменилось, когда на престол взошел император Диоклетиан, который начал гонения на христиан. По его велению в Анкиру отправили жестокого наместника Феотекна, и многим христианам пришлось бежать из города. Феотекн известил, что все, исповедующие христианство, должны поклониться идолам и принести жертвы - тех, кто этого не делал, казнили.

Феодот Анкирский в своей гостинице укрывал христиан от преследователей, кормил их, а тех, кого казнили, сам хоронил. Когда в Анкире закрыли последнюю христианскую церковь, литургии стали проводить у Феодота. Но вскоре на него донесли правителю, Феодот погиб. Мученика похоронили в Малосе, позже там построили церковь на честь святого.

Какой церковный праздник 7 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Маркиана и Мартирия, которые пострадали за христианскую веру в IV столетии, а также преподобных Мартирия, диакона и Мартирия, затворника, Киево-Печерских. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 7 ноября

По приметам этого дня судят, какими будут погода в ближайшее время, зима и даже весна:

туман утром - будет оттепель;

листья еще не опали - к суровой зиме;

вороны сидят на нижних ветках - поднимется сильный ветер;

выпало много снега - в следующем году будет хороший урожай;

солнечный день - к ранней весне;

сухая погода, без осадков - зима будет с морозами и метелями;

звезды тусклые - к холодам и ненастью.

В народе день прозвали Федотов. В старину по традиции в этот день прикармливали синиц, воробьев, щеглов, свиристелей, а если видели зимородка, значит, зима пришла окончательно.

Что нельзя делать сегодня, 7 ноября

В церковный праздник 7 ноября церковь, как и в любой другой день, не одобряет и выступает против ругани, клеветы, сплетен и осуждения, лени, жадности и зависти.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ругаться с родственниками и отказывать в помощи нуждающимся - деньги покинут дом, а также покупать дорогие вещи - долго не прослужат. Считается, что 7 ноября нужно также опасаться сомневаться в чем-либо - если замешкаться и упустить момент, то можно потерять что-то важное.

Что можно делать 7 ноября

В православный праздник сегодня в молитвах к святому Феодоту просят помощи в делах, исцеления от болезней и укрепления веры.

День читается благоприятным для вышивания и шитья - в народе считается, что святой покровительствует рукоделию.

Кто отмечает день ангела 7 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

По старому стилю день ангела у Афанасия, Валериана, Валерия, Матроны.

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