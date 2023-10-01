Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

2 октября по новому церковному календарю вспоминают мучеников Киприана и Иустину. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать и почему следует вести себя осторожно, а также приметы дня - рассказываем в материале.

2 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

2 октября (15 октября по юлианскому календарю) - день памяти святых мучеников Киприана и Иустины, погибших за веру.

Языческий мудрец по имени Киприан жил в III веке в Антиохии. Его с детства приучили служить языческим идолам, он получил образование на горе Олимп, а также в ряде других городов - Аргосе, Таврополе, Вавилоне и Мемфисе. И, когда Киприан вернулся на родину, то стал главным жрецом - его почитали за умение управлять стихиями и насылать недуги.

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В это же время в Антиохии жила христианка по имени Иустина, очень красива собой. Ее захотел взять в жены один из знатных юношей, но она полностью игнорировала его. Тогда парень обратился за помощью к главному жрецу - тот пообещал исправить ситуацию. Увы, Киприану ничего не удалось - никакие чары, болезни не смогли сломить девушку, так как все они сходили на нет после ее молитвы. Наблюдая за этим, многие жители тоже уверовали Христа, в том числе и Киприан - он крестился, стал епископом и и обратил в веру немало язычников. Иустина ушла в монастырь и стала его игуменей. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприан и Иустина также попали в немилость: их схватили, поддали пыткам и казнили. Такая же участь постигла и Феокфиста, который видя мучения святых, тоже объявил себе христианином.

Мощи мучеников находились в Риме до XII века, в базилике св. Руфины, после часть их перенесли в Латеранскую базилику, а часть переправили в Антиохию Сирийскую.

Церковный праздник 2 октября по старому стилю - день памяти благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, а также мучеников Трофима, Доримедонта и Зосимы Пустынника. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 19 сентября.

Приметы на 2 октября

По приметам дня судят, какими будут осень, урожай и лето в следующем году:

ветер южный в этот день - в следующем году будет хороший урожай озимых;

дождь пошел - жди заморозков через неделю;

погода хорошая - осень будет теплой и длинной;

грибов много в лесу - следующее лето будет дождливым;

деревья сбрасывают листья - нужно прятать ульи.

В народном календаре 2 октября - праздник Куприан и Устинья, Куприянов день, день Устиньи. С этого дня обычно менялась погода: наступали холода. Огородники сеяли под зиму морковь, свеклу, петрушку, укроп, щавель и чеснок.

Что нельзя делать 2 октября

Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ругаться, сплетничать;

переезжать на новое место и отправляться в дальнюю дорогу - к неудачам;

пускать в дом чужих и принимать подарки от незнакомцев - можно получить с ними неприятности;

брать с собой большую сумму денег - считается, что их можно лишиться.

Также категорически запрещено в этот день пить алкоголь, считается, что "кто напьется - от черта не убережется". День считается нехорошим, по народным приметам, если человек не будет вести себя осторожно, то может стать жертвой нечистой силы.

Что можно делать 2 октября

Святые Киприан и Иустина помогают защититься от всякой нечисти - им молятся, чтобы уберечься от колдовства, приворотов и недобрых людей. В этот день принято работать - заниматься ремонтом, рукоделием. День считается благоприятным для подготовки к свадьбе. Также обычно 2 октября идут в лес за опятами и лисичками.

2 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Андрей, Давид, Константин, Федор, Борис, Иван, Михаил, Василий, Георгий.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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