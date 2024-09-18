Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 19 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

19 сентября по новому церковному календарю вспоминают вспоминают благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, а также мучеников Трофима, Доримедонта и Зосиму Пустынника. Рассказываем о традициях и приметах 19 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

19 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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19 сентября по новому церковному календарю (2 октября по старому) - день памяти благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского и мучеников Трофима, Доримедонта и Зосимы Пустынника.

Князь Игорь жил в ХІІ веке и был сыном Олега Святославовича, князя Черниговского и Новгород-Сиверского, а также правнуком святого Ярослава Мудрого.

В те времена шли княжеские междоусобицы между потомками Ярослава - Ольговичами и Мстиславовичами. В 1146 году киевский князь Всеволод, старший брат Игоря, назначил его своим наследником. Так князь Игорь поневоле оказался втянут в борьбу за престол.

Правил он менее двух недель - когда состоялась битва под Киевом с князем Изяславом, то Игорево войско предало князя и перешло на сторону противника, а самого Игоря взяли в плен. Там он тяжело заболел и чуть не умер, тогда же князь попросил разрешения принять монашество. Вскоре в Феодоровском монастыре в Киеве Игорь принял монашеский постриг.

В монастыре Игорь выздоровел, а свое время проводил в молитве и покаянии. Но год спустя к нему в храм ворвалась толпа ненавистников Ольговичей - в это время князь как раз молился перед иконой Богоматери. Игоря жестоко забили до смерти. Это произошло 19 сентября 1147 года.

Вечером тело князя внесли в Михайловский храм, тогда же случилось чудо: в один момент в нем зажглись все свечи. Утром Игоря похоронили в монастыре святого Симеона, у его могилы стали происходить чудеса. В 1150 году Святослав Ольгович, князь Черниговский, перенес мощи брата в Чернигов, в Спасо-Преображенский собор.

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19 сентября вспоминают также о трех святых мучениках - Трофиме, Доримедонте, которые жили в III веке, и Зосиме Пустыннике, жившем в IV веке. Все трое проповедовали веру в Христа, поэтому попали под гонения язычников, вскоре Трофим и Доримедонт погибли. На Зосима, который жил в пустыне, натравили льва. Но зверь не тронул святого - наоборот, встал на его защиту. Поэтому Зосиму Пустынника считают покровителем животных, птиц, а также насекомых, особенно пчел. Позже Зосима также погиб за веру.

Церковный праздник 19 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя на чудо Архистратига Михаила в Хонех (Михайлово чудо).

О чем говорят приметы на 19 сентября

По приметам погоды этого дня можно понять, какой будет зима:

на деревьях появился иней - зимой будет много снега;

туман утром - потеплеет;

береза вверху стоит зеленая, а внизу ветки голые - к ранней зиме и теплой весне;

синие облака вечером - погода поменяется;

паутина летает на закате солнца - ночью будет мороз.

В народе 19 сентября - праздник Трофим и Зосима. В этот день пчеловоды обычно занимаются пасекой - считается, что мед, собранный сегодня, имеет целебную силу. Его дают тяжело больным, беременным от тошноты, а кормящим мамам - для прибавления молока.

Что нельзя делать 19 сентября

19 сентября, как и в другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, выступает против клеветы, осуждения и зависти, а также жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

По народным приметам дня не стоит сегодня убирать в доме - можно вымести удачу и достаток, а также идти на рыбалку - улова не будет.

Что можно делать 19 сентября

Святому благоверному князю Игорю молятся о защите от предательства, врагов, о мире, просят исцелить от болезней, сохранить семью от бед, а также помощи в освобождении пленных. Святой Игорь - небесный покровитель мужчин, которые носят имя Игорь.

Святого Зосиму считают покровителем пчел, поэтому утром этого дня полагается съесть натощак ложку меда и запить теплой водой - для крепкого здоровья. 19 сентября следует обязательно угостить медом другим - чтобы в следующем году быть с медом.Также традиционно на Зосиму готовят оладьи и подают их с медом.

19 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Игорь, Трофим, Николай, Гавриил, Георгий, Алексей, Мария, Макар, Давид, Федор.

По старому стилю именины празднуют Михаил, Всеволод, Константин, Дмитрий, Иван, Фекла, Макар, Андрей, Давид, Кирилл.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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