Народный праздник 2 октября известен под названиями Трофим и Зосима, Трофимовы вечерки, Куприян и Устинья.

Православная церковь Украины 2 октября чтит память мучеников Киприана, Феоктиста и Устины, а также Андрея Юродивого. Святые Киприан и Юстина считаются покровителями от нечистой силы, сглаза, болезней, наваждений. Им молились люди, которые подозревали о вмешательстве зла в свою жизнь.

Этот народный праздник издавна считается удачным для любых гаданий и ритуалов, но только если эти обряды связаны с добрыми намерениями. Также в эту дату, согласно приметам, удачно проходят снятия порчи и избавление от приворота.

Девушки в народный праздник 2 октября устраивали посиделки. Для этого собирались на дому у старшей подруги, занимались рукоделием, вместе пели песни и обсуждали сплетни.

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По старому стилю в этот день чтили память мучеников Трофима, Зосима и Савватия. Они считаются покровителями пасечников. Наши предки в праздник 2 октября ухаживали за ульем, подготавливали пасеку к зимовке и утепляли стенки. Очень хорошей приметой для здоровья в этот день считалось съесть натощак ложку мёда и запить чистой водой. Тогда человека до конца года не будут мучить болезни.

Пчеловоды в этот день устраивали медовый праздник, на который приглашали родных. На стол ставили домашние продукты пчеловодства, готовили оладьи и сладкие вареники.

Издавна 2 октября считается удачным днем для грибников. В лесах в эту дату можно насобирать полную корзину лесных даров. В первую очередь грибники обыскивали опушки сосновых участков.

2 октября - знак Зодиака

Рожденные 2 октября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру дружелюбные и общительные. Они от природы обладают красноречием. Люди к ним прислушиваются. Уверенны в себе и прямолинейные. Не боятся говорить неприятную правду. Любят природу и животных.

Что нельзя делать 2 октября

В этот день не стоит принимать подарки и угощения от незнакомцев и малознакомых людей - таким образом можно навлечь на себя сглаз и болезни.

Трудолюбивые люди в этот день будут благословлены, поэтому не стоит лениться и бездельничать.

Плохой день для далекой поездки. В пути будет подстерегать много неприятностей. Лучше в эту дату никуда не ездить.

Нельзя завидовать чужому счастью и желать зла людям. Всё сказанное в этот день вернется вам бумерангом.

Нельзя пересчитывать мелкие монеты сегодня, иначе будут проблемы с деньгами.

Приметы погоды 2 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пчелы залеплают леток в улье - к холодной зиме.

Прогремел гром 2 октября - к бесснежной зиме.

Если на осине уже пожелтели листья, то зима в этом году будет ранней.

Если в этот день погода выдалась теплой, то до середины октября улей можно не убирать.

Теплое и туманное утро предвещает хорошую погоду осенью.

Много уродилось желудей на дубе - к хорошему урожаю зерна в следующем году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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