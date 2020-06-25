Нежно-мягкий бисквитный рулет: как приготовить идеальное лакомство

Вкусный бисквитный рулет является отличным дополнением к праздничному семейному чаепитию.

Бисквитный рулет – невероятно вкусная и нежная выпечка.

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Рулет выпекают из бисквитного теста, смазывают по всей поверхности изнутри кремом или джемом, после чего аккуратно скручивают и дают ему пропитаться.

Наполнение в бисквитном рулете может быть абсолютно любым - от повидла и варенья, до сливочного или шоколадного крема. Сверху рулет украшается на свой вкус различными кондитерскими украшениями.

Быстрый бисквитный рулет с вареньем

Куриные яйца - 3 шт.

Сахар - 1 ст.

Пшеничная мука - 1 ст.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Варенье абрикосовое - 4 ст.л.

Сахарная пудра - 30 г

Яйца взбить с помощью миксера до однородной массы. Всыпать в яичную смесь сахар, взбить до однородного состояния. Добавить в полученную смесь разрыхлитель, перемешать.

Застелить противень пергаментом и вылить ровным слоем тесто.

Бисквитный корж выпекается в духовке при температуре 200°С примерно 5-10 минут. Затем его нужно скрутить вместе с бумагой и укрыть влажным полотенцем на 5 минут.

Раскрутить, убрать бумагу и смазать бисквит абрикосовым вареньем. Свернуть рулет и посыпать сахарной пудрой. Порезать на кусочки и подать к столу.

Бисквитный рулет с масляно-сгущенным кремом

Для теста

Яйцо куриное - 4 шт.

Мука - 80 г

Сахар - 80 г

Ванильный сахар - 5 г

Масло растительное - 50 мл

Молоко - 50 мл

Для крема

Молоко сгущенное - 250 г

Масло сливочное - 100 г

Для глазури

Шоколад белый - 100 г

Сливки - 20 мл

Взять две емкости и отделить белки от желтков. В желтки добавить 1 столовую ложку сахара и взбить миксером, пока они не увеличатся в объеме вдвое и посветлеют. Затем добавить ванильный сахар и, продолжая взбивать на маленьких оборотах, тоненькой струйкой добавить растительное масло. Далее добавить просеянную муку, на маленьких оборотах вмешивать ее. Не прекращая взбивать массу, влить молоко.

В другой посуде начать взбивать белки, когда появится пена, потихоньку добавлять оставшуюся часть сахара, не прекращая взбивать их до устойчивых пиков.

В желтковую массу, небольшими порциями добавить белки и аккуратно вмешать.

Выложить полученное тесто на противень застеленный пергаментной бумагой. Разровнять его по всей поверхности противня. Положить в разогретую духовку до 180°С на 20 минут.

Готовый бисквитный корж выложить на подготовленный на столе пергамент, а бумагу, на которой он выпекался, аккуратно снять. Пока бисквит горячий свернуть его вместе с пергаментом в рулет и дать полностью остыть.

Готовим крем. Сливочное масло взбивать, пока оно не побелеет. Тоненькой струйкой, продолжая взбивать, добавить сгущенное молоко.

Развернуть бисквитный корж и смазать его кремом, после чего скрутить в рулет. Затем положить его в холодильник.

На паровой бане растопить белый шоколад, сразу к нему добавить сливки. Шоколад и сливки размешать до однородности. Достать рулет из холодильника, полить его шоколадом.

Шоколадный бисквитный рулет

Для бисквита

Яйцо куриное - 4 шт.

Мука - 100 г

Какао-порошок - 20 г

Сахар - 120 г

Ванильный сахар - 1 пакет

Для крема

Масло сливочное - 160 г

Сахар - 120 г

Молоко - 120 мл

Крахмал кукурузный - 18 г

Какао-порошок - 10 г

Коньяк - 2 ч. л.

Муку смешать с какао-порошком, просеять. Взбить куриные яйца среднего размера с сахаром, добавить пакетик ванильного сахара.

Соединить сухие и взбитые ингредиенты в несколько этапов, аккуратно перемешать методом складывания.

Противень застелить бумагой для выпечки хорошего качества, ровным слоем выложить тесто. Выпекать в разогретой духовке при 180°С около 15 минут до пробы на сухую зубочистку. Важно не пересушить бисквит, чтобы при скручивании он не трескался по краям.

Готовый бисквит с листом бумаги перевернуть на второй лист бумаги для выпечки. Аккуратно снять бумагу с бисквита и снова накрыть им, окруженный с двух сторон бумагой пласт бисквита свернуть рулетом, после чего сверху еще обернуть салфеткой. Полностью охладить.

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Готовим крем. Смешать сахар и 90 мл молока, довести до кипения. Влить тонкой струйкой при постоянном помешивании разведенный в 30 мл молока крахмал. Проварить, остудить под пленкой.

Мягкое сливочное масло взбить до пышности, добавляя при этом порциями охлажденную заварную основу. Температура масла и заварной основы должны быть примерно одинаковыми. В конце взбивания добавить просеянное какао-порошок и коньяк.

Нанести крем на бисквитный пласт, предварительно охладив и развернув его. Сделав широкую кремовую полосу у края бисквита, плотно свернуть рулетом, обрезать края. Украсить глазурью или как-то иначе на свой вкус.

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