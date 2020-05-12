Вкуснейший Банош: рецепт простого и сытного блюда

Насыщенный вкус грибов и сыра в сочетании с кукурузной кашей делает это блюдо необычным и очень вкусным.

Банош – это ароматная густая каша из кукурузной муки, сваренная на молоке с добавлением сметаны или сливок. Это вкусное блюдо является визитной карточкой гуцульской кухни.

Подается Банош с овечьей брынзой, шкварками или жареными грибами с луком. В идеале настоящий Банош готовится исключительно на костре в чугунном казане. Ну а если под рукой нет костра, то для его приготовления подойдет и плита.

Банош

Кукурузная крупа среднего помола – 180 г

Сметана – 500 мл

Сливки – 500 мл

Брынза – 300 г

Свиная грудинка – 300 г

Черный молотый перец – щепотка

Соль – по вкусу

Сметану нужно смешать со сливками и поставить на огонь. Медленно всыпать в нее кукурузную крупу и посолить. Смесь до начала кипения нужно постоянно помешивать.

Когда смесь закипит, следует уменьшить огонь до минимума и растереть кашу на густой крем. Затем оставить на малом огне еще на 5 минут.

Переложить кашу в посуду, смоченный холодной водой, накрыть полотенцем, завернуть в плед и оставить на 5 минут.

Подчеревину нарезать крупной соломкой и жарите на среднем огне до образования шкварок. Посолить их и поперчить.

Брынзу растереть на крошки.

Выложить в тарелку горячую кашу, затем слой брынзы, а сверху – горячие шкварки. Невероятный Банош готов!

Банош с грибами и шкварками

Крупа кукурузная – 1 ст.

Сметана – 1 ст.

Молоко – 0,5 л

Масло растительное – 1 ст. л.

Лук репчатый – 1 шт.

Грибы (белые или шампиньоны) – 200 г

Брынза – 75 г

Грудинка для шкварок – 100 г

Соль и черный молотый перец по вкусу

Лучше всего готовить Банош в чугунном котле или сотейнике. Наливаем в сотейник молоко и немного воды, добавим соль и доведем до кипения. Тонкой струйкой высыпать кукурузную крупу и начинать варить на малом огне, постоянно помешивая.

Добавить сметану или сливки. Каша готовится примерно 25-30 минут (в зависимости от помола крупы).

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Далее следует нарезать свинину на небольшие куски и обжарить на сковороде в небольшом количестве растительного масла. Посолить и поперчить.

Вынуть шкварки в отдельную посуду.

Почистить лук и нарезать его полукольцами. Обжарить ее слегка в сковородке, добавить грибы и слегка обжарить их.

В отдельную посуду натираем немного брынзы.

Кукурузная каша и заправка готовы. Сначала накладываем в глубокую тарелку кашу.

По периметру тарелки выкладываем шкварки и грибы с луком. Посыпаем Банош натертой брынзой и украшаем порезанной зеленью.