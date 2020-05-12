Вкуснейший Банош: рецепт простого и сытного блюда
Банош – это ароматная густая каша из кукурузной муки, сваренная на молоке с добавлением сметаны или сливок. Это вкусное блюдо является визитной карточкой гуцульской кухни.
Подается Банош с овечьей брынзой, шкварками или жареными грибами с луком. В идеале настоящий Банош готовится исключительно на костре в чугунном казане. Ну а если под рукой нет костра, то для его приготовления подойдет и плита.
Банош
- Кукурузная крупа среднего помола – 180 г
- Сметана – 500 мл
- Сливки – 500 мл
- Брынза – 300 г
- Свиная грудинка – 300 г
- Черный молотый перец – щепотка
- Соль – по вкусу
Сметану нужно смешать со сливками и поставить на огонь. Медленно всыпать в нее кукурузную крупу и посолить. Смесь до начала кипения нужно постоянно помешивать.
Когда смесь закипит, следует уменьшить огонь до минимума и растереть кашу на густой крем. Затем оставить на малом огне еще на 5 минут.
Переложить кашу в посуду, смоченный холодной водой, накрыть полотенцем, завернуть в плед и оставить на 5 минут.
Подчеревину нарезать крупной соломкой и жарите на среднем огне до образования шкварок. Посолить их и поперчить.
Брынзу растереть на крошки.
Выложить в тарелку горячую кашу, затем слой брынзы, а сверху – горячие шкварки. Невероятный Банош готов!
Банош с грибами и шкварками
- Крупа кукурузная – 1 ст.
- Сметана – 1 ст.
- Молоко – 0,5 л
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Грибы (белые или шампиньоны) – 200 г
- Брынза – 75 г
- Грудинка для шкварок – 100 г
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Лучше всего готовить Банош в чугунном котле или сотейнике. Наливаем в сотейник молоко и немного воды, добавим соль и доведем до кипения. Тонкой струйкой высыпать кукурузную крупу и начинать варить на малом огне, постоянно помешивая.
Добавить сметану или сливки. Каша готовится примерно 25-30 минут (в зависимости от помола крупы).
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Далее следует нарезать свинину на небольшие куски и обжарить на сковороде в небольшом количестве растительного масла. Посолить и поперчить.
Вынуть шкварки в отдельную посуду.
Почистить лук и нарезать его полукольцами. Обжарить ее слегка в сковородке, добавить грибы и слегка обжарить их.
В отдельную посуду натираем немного брынзы.
Кукурузная каша и заправка готовы. Сначала накладываем в глубокую тарелку кашу.
По периметру тарелки выкладываем шкварки и грибы с луком. Посыпаем Банош натертой брынзой и украшаем порезанной зеленью.