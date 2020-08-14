Скорпиону на следующей неделе стоит организовать короткий отдых, отдохнуть от обязанностей, почувствовать прилив сил.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых во второй половине августа наступит белая полоса. Конечно, для этого придется приложить усилия и усердно поработать, но результат будет стоить того.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеАстрологи назвали самых успешных мужчин по знаку Зодиака: кто на первом местеСледующая неделя для Овнов превратится в настоящую белую полосу. На работе можно смело браться за новые проекты. Все будет удаваться, особенно если вам повезет найти единомышленников. На личном фронте также все будет складываться удачно.

Близнецы

У Близнецов на работе и общественной жизни все будет гладко. Следите за финансами, так как возможны непредвиденные траты. Рекомендуется отложить дела, расслабиться с близким человеком. Одинокие представители знака могут завязать интересное знакомство.

Рак

Внимание к мелочам благоприятно скажется на положении дел. В середине недели возможны предложения от потенциальных компаньонов. На уик-энд можете устроить себе романтическую поездку.

Скорпион

Скорпиону на следующей неделе стоит организовать короткий отдых, отдохнуть от обязанностей, почувствовать прилив сил. Время благоприятно для новых знакомств.

Козерог

Неделя хороша для важных перспективных знакомств. Козерогу стоит провести свободное время без скучающих друзей. Ваша тяжелая работа, наконец, вознаградится финансово.

Ранее четыре знака Зодиака ждет небывалый успех уже на эти выходные.

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