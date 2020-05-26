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Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет до конца года

12:06, 26 мая 2020
Астрология
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Каким знакам восточного гороскопа повезет в 2020 / slovofraza.com

По его словам, этот период будет удачным для многих знаков Зодиака, пишут "Факты".

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Гороскоп для Быка 

Для Быков этот период будет финансово успешным, следите за возможностями, которые перед вами открываются, и упорно работайте в своем стиле. В погоне за деньгами и построением карьеры не забудьте заботиться о своем здоровье. В плане личных отношений это спокойный год, идеальный для романтических поездок.

Гороскоп для Дракона

Драконам будет сопутствовать особая финансовая удача в бизнесе и карьере. Денег и возможностей их заработать будет предостаточно. В личных отношениях вас ждут близость с партнером и гармония. 

Гороскоп для Змеи 

Змей ждет стремительное продвижение по карьерной лестнице. Увлеченность карьерой может охладить ваши отношения с близкими, поэтому находите для них время.

Ранее астрологи составили рейтинг самых целеустремленных знаков Зодиака. Среди них — Козерог, Овен и Лев.

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Теги: #астролог#Гороскоп