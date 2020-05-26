Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет до конца года

Змей, например, ждет стремительное продвижение по карьерной лестнице.

Консультант по китайской астрологии Ба Цзы Давид Векуа подготовил восточный гороскоп на остаток 2020 года.

По его словам, этот период будет удачным для многих знаков Зодиака, пишут "Факты".

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Гороскоп для Быка

Для Быков этот период будет финансово успешным, следите за возможностями, которые перед вами открываются, и упорно работайте в своем стиле. В погоне за деньгами и построением карьеры не забудьте заботиться о своем здоровье. В плане личных отношений это спокойный год, идеальный для романтических поездок.

Гороскоп для Дракона

Драконам будет сопутствовать особая финансовая удача в бизнесе и карьере. Денег и возможностей их заработать будет предостаточно. В личных отношениях вас ждут близость с партнером и гармония.

Гороскоп для Змеи

Змей ждет стремительное продвижение по карьерной лестнице. Увлеченность карьерой может охладить ваши отношения с близкими, поэтому находите для них время.

Ранее астрологи составили рейтинг самых целеустремленных знаков Зодиака. Среди них — Козерог, Овен и Лев.

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