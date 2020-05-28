Сложности для Близнецов и удача для Дев: появился финансовый гороскоп на июнь

В июне Овнам желательно чаще полагаться на подсказки интуиции, особенно если их подкрепляет жизненный опыт.

Астрологи приоткрывают завесу звездной тайны и рассказывают, как взять все самое лучшее от начала лета и привлечь денежную удачу.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

В июне Овнам желательно чаще полагаться на подсказки интуиции, особенно если их подкрепляет жизненный опыт. В этом месяце звезды помогут побороть препятствия, стоящие на пути успеха. Именно внутреннее чутье будет подталкивать к верным решениям, например, укажет верное направление, даст совет о том, какую работу выбрать или в каком банке лучше всего взять кредит. Эксперты настойчиво советуют слушать голос интуиции и подмечать все знаки Вселенной.

Телец

Читайте такжеАстрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждет невероятная удача в июнеНаступающий месяц Тельцы рискуют провести в вынужденной изоляции. Основная часть месяца может пройти дома, в делах, заботах и разборе завалов. Причиной станут вынужденные обстоятельства: к примеру, необходимость покончить со старыми делами, стремление к успеху или желание выполнить все намеченные цели и разбогатеть. Здравый смысл спасет от резких скачков в финансовой сфере и подскажет кратчайший путь к исполнению задуманного.

Близнецы

Близнецам планеты, отмеченные ретроградом, принесут в июне трудности и сомнения. Неприятности будут связаны с наличными деньгами, кредитами, торговлей и профессиональной репутацией. Если появится возможность отдохнуть от дел, взять отпуск или отгул — это поможет восстановить силы. За неимением такой возможности можно попасть в самый эпицентр хаоса, лишиться стратегического мышления. В таком случае астрологи советуют уравновешивать баланс между деловой и личной жизнью.

Рак

В июне поведение типичных Раков может стать чрезмерно импульсивным, чему есть объективная причина — большое количество ретроградных планет. Астрологами рекомендовано не принимать скоропалительных решений, мыслить трезво и прислушиваться к советам близких людей. В противном случае избежать материальных неприятностей будет сложно. Инициативы в этом месяце лишатся поддержки звезд. Даже распоряжение имеющимися деньгами будет вызывать сложности. Поэтому желательно держаться знакомых берегов и не ввязываться в сомнительные авантюры.

Лев

Представителям Льва наступающий месяц может показаться скучным, безынициативным, ведь все указывает на то, что пришло время войти в жесткий режим экономии. Астрологические тенденции сулят нестабильность, опрометчивость и бесконтрольное мотовство. Звезды советуют избегать слишком вольного обращения с деньгами. Особенно это относится к Львам, которые заняты в сфере торговли, консультирования и продажи. Наибольший успех и прирост доходов обещают сферы искусства, развлечения и красоты.

Дева

Девы в начале лета могут одержать успех благодаря позитивному мышлению, а также сосредоточенности, ответственности и самоуверенности. По словам астрологов, июнь — самый благоприятный месяц для демонстрации своих скрытых талантов, амбиций и личного потенциала. Однако несмотря на все радужные перспективы, которые рисуют звезды, не стоит расслабляться и во всем полагаться на удачу. Победа не достанется просто так, успех в делах и удача в деньгах требуют выдержки, гибкости и целеустремленности.

Весы

Звезды предупреждают Весов о большой вероятности деловых и денежных рисков в июне. В этом месяце легко попасть в ситуацию, когда за любые ошибки придется расплачиваться честно заработанными деньгами. Астрологи советуют избегать незащищенной передачи финансов, спонтанных сделок, импульсивных покупок, новых займов. Рекомендуется скептически относиться к непроверенной информации и платежным средствам. Не стоит также поддаваться первым азартным импульсам, даже если есть твердая уверенность в удаче: на этой раз интуиция может сработать против.

Скорпион

В июне Скорпионы столкнутся с трудностями, находясь в подвешенном состоянии. Амбиции достигнут своего апогея, что помешает трезво оценивать происходящее и подворачивающиеся возможности. На пользу сыграет профессиональный авторитет, мобильность, жизненный опыт и мнение близких людей. Астрологи советуют помнить, что лучшее в этом месяце — враг хорошего. Важно сконцентрироваться на том, что вы уже умеете, без попыток усовершенствовать свою работу и заработать легкие деньги.

Стрелец

В начале лета Стрельцы могут устать от работы, а незаконченные дела и нереализованные планы, вероятно, доставят много неприятных минут. Виной тому — попятное движение активных планет, которое будет оказывать серьезное давление. Именно поэтому (если появится такой шанс) астрологи советуют навести порядок в жизни и «досдать все хвосты». Со стороны планет будет поступать негатив, поэтому неожиданные промахи в делах и неудачи с деньгами — дело обыденное, особенно если оттягивать с проектами и переносить задачи на неопределенный срок.

Козерог

Астровлияние этого месяца подарят многим Козерогам самые лучшие недели для реализации долгосрочных целей и увеличения доходов. Планеты в июне будут способствовать решению самых каверзных вопросов, связанных с работой, карьерой, деньгами и бизнесом. Единственное, что делать не рекомендуется — это принимать скоропалительные решения. Сейчас Козерогам необходимо показать Вселенной свою надежность и ответственность.

Водолей

Представители Водолея в июне имеют все шансы расширить поле своих возможностей и выйти на новый уровень развития в профессиональной сфере. Залогом и одновременно условием успеха станет личная заинтересованность, деловая активность и предприимчивость. Звезды советуют не уходить с головой в работу — в этом месяце важно контролировать все сферы жизни. Победы в чем-то одном и упущения в остальном чреваты неприятностями и мелкими неурядицами с деньгами.

Рыбы

Первый летний месяц может сложиться для Рыб неровно. В зону риска попадает все, что связано с финансами, имуществом и карьерой. Астрологи советуют приостановить гонку за успехом и покорение карьерных вершин хотя бы до середины июня, а также перенести на несколько недель взятие кредитов наличными. Ретроградация активных планет будет работать не «за» Рыб, а против них. Чтобы не поставить под угрозу планы и привлечь процветание, важно воздержаться от всего второстепенного и рискованного.

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