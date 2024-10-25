Ноябрь 2024 начнется с новолуния в знаке Скорпиона - непредсказуемом и импульсивном. Период будет богат на эмоциональные качели, но в то же время новая Луна - это шанс заложить положительный фундамент для будущего. Подробнее о том, каким будет новолуние в ноябре, и кому астрологи советуют быть осторожными - в материале.
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- Когда новолуние в ноябре 2024 - дата и точное время
- Новолуние в Скорпионе - в чем его особенность и как оно повлияет
- Что нельзя делать в новолуние и что можно
Когда новолуние в ноябре 2024 - дата и точное время
Новая Луна восходит раз (иногда - два раза) в месяц. Это отрезок времени, когда Луну не видно в небе, так как из-за близости Солнца его свет не отражается от спутника Земли. Солнце находится в том же знаке Зодиака, что и Луна - в ноябре они встретятся в Скорпионе.
Новолуние наступит 1 ноября в 14:48 по Киеву (12:48 GMT).
Новолуние в Скорпионе - в чем его особенность и как оно повлияет
Новолуние 1 ноября, как уже упоминали, наступит в знаке Скорпиона. Астрологи считают этот знак самым непредсказуемым и импульсивным, и во время пребывания спутника Земли в Скорпионе возможны всплески эмоций и нестабильное психоэмоциональное состояние. Скорпионом управляют Плутон и Марс, поэтому есть вероятность, что у многих появится удивительная решительность что-либо менять, а также некая спонтанность в действиях. Захочется как можно большего и сразу, но торопиться не стоит, чтобы не наломать дров.
Тщательно отнестись к психическому здоровью астрологи советуют пятерым знакам Зодиака - Козерогам, Стрельцам, Овнам, Водолеям и Тельцам. Им важно в это время не переутомляться. Перемены и трансформации в это время следует ожидать Ракам и Весам, которым придется "почистить" свой круг общения и постараться избавиться от негатива и токсичных людей.
Несмотря на это, период новой Луны - это отличное время для планирования. Представьте, что перед вами - чистый лист бумаги, и вы вольны писать на нем все, что хотите воплотить в будущем.
Что нельзя делать в новолуние и что можно
Влияние новой Луны ощущается три дня до и три после этого события (то есть, с 28 октября по 4 ноября). В это время важно соблюдать некие правила, чтобы удачно пережить его.
Чего нельзя делать в новолуние:
- начинать важные дела - их можно и нужно планировать;
- принимать решения под влиянием эмоций;
- заниматься самокритикой и самобичеванием;
- переутомляться, брать на себя дополнительную работу
- вступать в конфликты.
Не следует также на новолуние назначать какие-либо хирургические (косметологические в том числе) операции, если нет срочности.
Что нужно делать в новолуние:
- составлять планы на месяц;
- заканчивать делать то, что было начато ранее;
- переезжать;
- мириться, расплачиваться по долгам;
- избавляться от всего, изжившего себя, в том числе от отношений или надоевшей работы;
- блокировать негативные мысли.
Следует избегать излишних проявлений эмоций и провокаций - они могут пошатнуть ваше психоэмоциональное состояние. Держитесь в стороне от суеты, если чувствуете, что "накрывает" и ваша лодка зашаталась - скорей плывите к берегу. Оградите себя от принятия каких-либо решений - пусть они подождут неколько дней, и отправляйтесь на прогулку на природу.
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