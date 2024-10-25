Новолуние в ноябре 2024 произойдет в знаке Скорпиона.

Ноябрь 2024 начнется с новолуния в знаке Скорпиона - непредсказуемом и импульсивном. Период будет богат на эмоциональные качели, но в то же время новая Луна - это шанс заложить положительный фундамент для будущего. Подробнее о том, каким будет новолуние в ноябре, и кому астрологи советуют быть осторожными - в материале.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда новолуние в ноябре 2024 - дата и точное время

Новая Луна восходит раз (иногда - два раза) в месяц. Это отрезок времени, когда Луну не видно в небе, так как из-за близости Солнца его свет не отражается от спутника Земли. Солнце находится в том же знаке Зодиака, что и Луна - в ноябре они встретятся в Скорпионе.

Видео дня

Новолуние наступит 1 ноября в 14:48 по Киеву (12:48 GMT).

Новолуние в Скорпионе - в чем его особенность и как оно повлияет

Новолуние 1 ноября, как уже упоминали, наступит в знаке Скорпиона. Астрологи считают этот знак самым непредсказуемым и импульсивным, и во время пребывания спутника Земли в Скорпионе возможны всплески эмоций и нестабильное психоэмоциональное состояние. Скорпионом управляют Плутон и Марс, поэтому есть вероятность, что у многих появится удивительная решительность что-либо менять, а также некая спонтанность в действиях. Захочется как можно большего и сразу, но торопиться не стоит, чтобы не наломать дров.

Тщательно отнестись к психическому здоровью астрологи советуют пятерым знакам Зодиака - Козерогам, Стрельцам, Овнам, Водолеям и Тельцам. Им важно в это время не переутомляться. Перемены и трансформации в это время следует ожидать Ракам и Весам, которым придется "почистить" свой круг общения и постараться избавиться от негатива и токсичных людей.

Несмотря на это, период новой Луны - это отличное время для планирования. Представьте, что перед вами - чистый лист бумаги, и вы вольны писать на нем все, что хотите воплотить в будущем.

Что нельзя делать в новолуние и что можно

Влияние новой Луны ощущается три дня до и три после этого события (то есть, с 28 октября по 4 ноября). В это время важно соблюдать некие правила, чтобы удачно пережить его.

Чего нельзя делать в новолуние:

начинать важные дела - их можно и нужно планировать;

принимать решения под влиянием эмоций;

заниматься самокритикой и самобичеванием;

переутомляться, брать на себя дополнительную работу

вступать в конфликты.

Не следует также на новолуние назначать какие-либо хирургические (косметологические в том числе) операции, если нет срочности.

Что нужно делать в новолуние:

составлять планы на месяц;

заканчивать делать то, что было начато ранее;

переезжать;

мириться, расплачиваться по долгам;

избавляться от всего, изжившего себя, в том числе от отношений или надоевшей работы;

блокировать негативные мысли.

Следует избегать излишних проявлений эмоций и провокаций - они могут пошатнуть ваше психоэмоциональное состояние. Держитесь в стороне от суеты, если чувствуете, что "накрывает" и ваша лодка зашаталась - скорей плывите к берегу. Оградите себя от принятия каких-либо решений - пусть они подождут неколько дней, и отправляйтесь на прогулку на природу.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2024 - когда будут благоприятные и неблагоприятные дни месяца.

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