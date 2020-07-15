Астролог рассказала, каким знакам Зодиака в августе можно смело менять работу

Какие знаки могут ждать изменения в профессии, говорится в прогнозе.

По словам астролога Натальи Коляды, в августе будет несколько крайне удачных дней для смены работы – день верхнего соединения Меркурия и день новолуния.

Об этом сообщает "Астромеридиан", на котором опубликованы советы для знаков Зодиака для смены работы в августе.

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17 августа можно менять работу Скорпионам. Для них это идеальный день, чтобы реализовать то, что готовилось с начала июля. И если в то время Скорпионы задумались о смене работы, начали проходить собеседования или захотели открыть свой бизнес, сегодня у них все получится. Не стоит тянуть дольше в надежде подготовить все еще лучше.

18 и 19 августа можно менять работу Весам. Но только при условии, что новая работа связана с модой, красотой, искусством, человеческими взаимоотношениями. Например, Весы могут попробовать себя в роли дизайнеров интерьера или телеведущих. И еще: желательно, чтоб это была деятельность, которой Весы раньше не занимались, чтоб она служила их прогрессу и была остросовременной.

Стрельцам 25 августа однозначно можно менять работу, если новые рабочие обязанности будут связаны с общением, бумагами, обучением, поездками, современными средствами коммуникации.

Ранее астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым в июле придется принять судьбоносное решение.

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