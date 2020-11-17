Советы для Знаков Зодиака помогут составить план действий, чтобы в последний месяц 2020 года удача не отвернулась.

Зима не за горами, и астрологи спешат поделиться советами, как подготовиться к ней так, чтобы в последний месяц 2020 года удача не отвернулась.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Зимой Овны, которые любят тепло и солнце, чувствуют себя некомфортно. Настроение портится, появляется раздражительность, сонливость и нежелание заниматься делами. Вам поможет настрой на скорое празднование Нового года, постарайтесь зарядиться этими эмоциями.

Тельцам в декабре нужно сознательно настраиваться на лучшее. У вас все наладится, если прекратить или свести к минимуму общение с токсичными людьми. Исключение их из круга общения приведет лишь к позитивным переменам.

Близнецы

Близнецам для подготовки к зиме нужно хорошенечко отдохнуть. При чем можно устроить отдых, не выходя из дома, например, выбрать пару дней для того, чтобы заняться любимым хобби или побездельничать на диване с любимой книгой.

Рак

Ракам справиться с переходом от осени к зиме помогут не только дружеские посиделки и поддержка со стороны близких, но и согревающие напитки. Их стоит готовить по вечерам после рабочего дня, чтобы наслаждаться приятным вкусом и теплотой. При желании их можно заговорить на успех и процветание.

Лев

Львам подготовиться к зиме поможет смена гардероба. Новые красивые вещи будут не только согревать, но и дарить хорошее настроение. Кроме того, представителям этого Знака стоит поменять имидж. Благодаря этому получится поверить в себя и с легкостью преодолевать мелкие неурядицы.

Дева

Девам важно отвлечься от работы и посвятить время выбору подарков, новогодних украшений и составлению вкусного новогоднего меню. Такая пауза в работе поможет отдохнуть и набраться сил перед решительным рывком.

Весы

Весам нужно научиться брать свои эмоции под контроль. Умение быстро приводить чувства к гармонии станет для Весов спутником успеха и поможет избежать ненужных конфликтов.

Скорпион

Скорпионов зимой согреют воспоминания о теплом лете. Однако ностальгия может сыграть злую шутку и заставить хандрить, поэтому погружаться с головой в воспоминания не стоит. Создайте дома атмосферу уюта и тепла.

Стрелец

Стрельцам подготовиться к зиме помогут позитивные установки. Благодаря хорошему настроению появится стимул активно добиваться благополучия и с легкостью преодолевать преграды на пути к счастью. Хорошее настроение будет самым важным спутником успеха, и Стрельцам нельзя поддаваться ни хандре, ни отрицательным эмоциям.

Козерог

Козероги к зиме рискуют растерять весь запал, и от этого будет страдать их работоспособность. Им важно заранее искать источники счастья, чтобы черпать вдохновение и в трудные минуты не зацикливаться на неудачах, а с позитивом смотреть в будущее. Избежать оттока сил помогут умеренные физические нагрузки, благодаря которым организм будет в тонусе.

Водолей

У оптимистичных Водолеев зимой не возникнет сложностей. Помните однако, что от негативной энергии необходимо избавляться.

Рыбы

Рыбы могут захандрить, и для них рецепт подготовки к зиме прост: заняться делом, а лучше несколькими, чтобы не оставалось времени на страдания и самокопание.

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Автор: УНИАН