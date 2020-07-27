Астрологи назвали знаки Зодиака, жизнь которых в августе перевернется с ног на голову

Август станет переломным моментом.

Астрологи назвали знаки Зодиака, чья жизнь в августе круто изменится. Они должны быть готовы к этим переломным моментам.

Для Близнецов этот месяц будет весьма удачным, передает slovofraza.

Близнецы

Для Близнецов август будет очень удачливым. Конечно, у вас будут небольшие неприятности, которые вам не понравятся. Но все это пойдет вам на пользу. Вы научитесь брать на себя ответственность, доводить все дела до конца и быть более серьезным. Проявите усилие и не пытайтесь переложить задание на другого человека.

Рак

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Последнее время раки слишком медленно продвигались по карьерной лестнице. В августе у вас проснется желание добиваться большего. И тогда у вас будет выбор - либо меняться и добиваться своего, либо стоять на одном месте. В этом и заключается ваш переломный момент. Возьмите ситуацию под свой контроль и добивайтесь своего.

Стрелец

Для Стрельцов август окажется сложным, так как трудности и проблемы будут ожидать вас на каждом шагу. Вам нужно настроиться на борьбу и двигаться сквозь преграды. От вас требуется проявить твердость характера. Если вы опустите руки, то удача отвернется от вас надолго.

Рыбы

Август станет для Рыб месяцем глобальных изменений. Он кардинально изменит вашу жизнь. Подсознательно вы всегда этого хотели, но боялись выйти из зоны комфорта. Отнеситесь к этому с позитивом, ведь впереди вас ждут только победы и невероятный успех.

Как сообщал УНИАН, астрологи рассказали, как знаки Зодиака реагируют на измены.

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