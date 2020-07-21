Стало известно, какой мужчина подходит женщине по знаку Зодиака

Оказалось, что противоположности притягиваются.

Противоположности притягиваются... Так и в любви. Знаки Зодиака с разными характерами могут друг другу подходить.

Определено, какой мужчина подходит женщине по знаку зодиака, передает mizhnamy.

Овен

Женщины-Овны не тратят свое время на пустяки. Они независимые и рациональные. Им нравится окунаться в глубокие мысли. Поэтому эти женщины ищут себе интеллектуального мужчину, которые смогут поддержать беседу.

Телец

Женщины-Тельцы очень преданы своей второй половинке. Поэтому им нужен страстный мужчина-романтик. Эти женщины "фанатеют" от мужчин с силой воли, которые всегда настаивают на своем.

Читайте такжеАстрологи назвали четыре знака Зодиака, которые приносят удачу другим

Близнецы

Мужчина должен быть честным с женщиной-Близнецом. Если он будет ходить кругами, то вряд ли сможет привлечь эту даму. Также он должен быть веселым и смешным.

Рак

Женщины этого знака Зодиака хотят для своей второй половинки только самого лучшего. А это значит, что такого же отношения они ждут в ответ.

Лев

Эти женщины больше всего ценят в мужчинах верность и мотивацию. Если у мужчин нет этих качеств, то отношения обречены на провал. Также Львице нужен щедрый мужчина, который готов дарить подарки и умеет флиртовать.

Дева

Девам очень сложно открываться перед новым человекам. Поэтому им нужен терпеливый мужчина. Также мужчина всегда должен поддерживать их решения.

Весы

Такой женщине нужен верный мужчина, общительный, дружелюбный. Также он не должен избегать разговоров на серьезные темы.

Скорпион

Скорпионы-женщины ищут мужчину веселого и терпеливого, ведь на то, чтобы завоевать их доверие, нужно время. Кроме того, эти женщины очень сексуальны и им нужен партнер, который подходит им по сексуальному темпераменту.

Стрелец

Этим женщинам нравятся чувственные мужчины, способные снять напряжение в отношениях с помощью юмора. Кроме того, им нужен кто-то такой же активный, как и они, иначе их роман очень быстро закончится.

Козерог

Представительницы этого созвездия ищут трудолюбивого и веселого человека. Этим женщинам важно чувствовать себя за мужчиной, как за каменной стеной.

Водолей

Женщина-Водолей ищет себе волшебного и страстного мужчины. И он должен быть общительным, что придаст его партнерше уверенности в себе.

Рыбы

Рыбам хочется построить отношения с сострадательным и вдумчивым человеком. А еще они ценят небольшие романтические жесты.

Как сообщал УНИАН, астрологи рассказали, что больше всего раздражает каждый знак Зодиака.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram