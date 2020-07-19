Для четырех знаков Зодиака Новолуние станет началом белой полосы

20 июля принесет массу позитивных изменений.

Новолуние 20 июля станет началом белой полосы для Тельцов, Близнецов, Скорпионов и Водолеев.

Этот день принесет много позитивных изменений, передает slovofraza.

Tелец

Тельцам в Новолуние значительно повезет. В первой половине дня жизненная ситуация будет улучшаться. У вас появится возможность вырасти в профессиональном плане. При этом вам необходимо разобраться с тем, чего вы хотите и открыто говорить о своих желаниях. А вот во второй половине дня вы можете расслабиться и уделить время приятным вам людям. Также в этот день вы можете встретить людей, с которыми в будущем вы будете общаться или работать.

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Близнецы

Для Близнецов Новолуние станет началом белой полосы. Этот день станет для зодиакального представителя настоящим фурором. Все, за что бы вы не брались в этот день, удачно завершится. В этот день вы будете пробиваться сквозь все преграды. В этом вам поможет судьба, которая будет посылать вам лучи добра просто так. К слову, этот день благоприятен для путешествий, самообразования и получения новой информации. Вас может посетить гениальная мысль.

Скорпион

Новолуние сыграет со Скорпиону на руку в плане карьерного роста. Вы начнете еще больше выкладываться на работе, что позволит вам получить новую должность и более высокую зарплату. Враги и конкуренты поймут, что ваш бой неравен и утихнут. В этот день в вас проснется непоколебимая вера в себя, энергия, энтузиазм и волчья хватка. Этот лунный день позволит заложить мощный фундамент для вашей карьеры.

Bодолей

Этот день будет благоприятным для Водолеев также в плане профессионального роста. Вы легко сможете решить любые задачи и реализовать сложные проекты. Kрупная прибыль внезапно начнет поступать от проектов, о которых вы уже успели позабыть. Также у вас будет возможность встретиться с человеком, который сразу начнет вам симпатизировать.

Как сообщал УНИАН, 20 июля будет зеркальная дата, которая повлияет на четыре знака Зодиака.

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