Эти знаки Зодиака будут на седьмом небе от счастья уже скоро: кто они

После 8 марта 2026 года для трёх знаков Зодиака начинается более светлая и спокойная полоса. Ретроградный Меркурий помогает разобраться с тем, что долго тревожило, и постепенно отпустить накопившееся напряжение. Благодаря этому появляется возможность перевести дух, закрыть старые вопросы и уверенно двигаться дальше, пишет YourTango.

Это чувство облегчения приходит очень вовремя. В воскресенье появляется ощущение завершённости и внутреннего удовлетворения. Представители этих знаков смогут оглянуться назад и понять: всё, что происходило, имело определённый смысл. Один этап подходит к концу, и теперь открывается пространство для нового. Впереди их ждёт немало хороших перемен.

Овен

Овнам наступает время отпустить прошлые обиды и сосредоточиться на будущем. Стоит честно задать себе вопрос: сколько ещё времени вы готовы тратить на старые переживания? Если ответ – ни секунды, значит пришло время взять ситуацию под контроль и двигаться дальше.

Именно сейчас многие вещи начинают складываться в единую картину. Вы уже понимаете, что слишком долго держались за проблемы, которые так и не получили окончательного решения. Поэтому для Овна этот период становится шансом закрыть эти вопросы раз и навсегда.

Ретроградный Меркурий помогает глубже разобраться в себе и трезво оценить происходящее. Возможно, для этого понадобится немного терпения, но чувство завершения уже близко. А вместе с ним приходит и долгожданное внутреннее спокойствие. Если Овен сумеет отпустить прошлое, впереди его ждёт много новых возможностей.

Близнецы

8 марта Близнецы могут неожиданно вспомнить старые конфликты и задуматься, почему они всё ещё возвращаются к этим мыслям. Однако со временем становится ясно: прежние обиды уже не имеют той силы, что раньше.

Именно в этот момент приходит освобождение. В воскресенье Близнецы могут осознать, что слишком долго держались за ситуацию, которая давно осталась в прошлом. Возникает логичный вопрос – стоит ли продолжать тратить на неё своё внимание?

Ретроградный Меркурий помогает окончательно закрыть эту тему и не позволить прошлому снова влиять на настоящее. Освободившись от старых переживаний, Близнецы почувствуют лёгкость и внутреннюю свободу. Впереди их ждёт много интересных событий и новых впечатлений.

Рыбы

Рыбы постепенно приходят к важному осознанию. На глубинном уровне вы начинаете понимать: бесконечно переживать из-за прошлых событий – значит напрасно тратить своё время и энергию.

То, что раньше казалось запутанной и неприятной историей, теперь начинает восприниматься как опыт, который помог вам прийти к завершению. Как только вы решаете поставить окончательную точку, ситуация действительно начинает уходить в прошлое.

Во время ретроградного Меркурия в воскресенье Рыбы делают шаги, чтобы оставить старые события позади. Вы возвращаете контроль над своими мыслями и больше не хотите возвращаться к проблемам, которые давно потеряли актуальность. Напряжение постепенно уходит, и результаты этого внутреннего решения оказываются очень приятными. Впереди у Рыб ещё много возможностей и интересных событий.

