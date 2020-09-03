В сентябре 2020 года представителей знака Зодиака Водолей ждет идеальный период в отношениях с их второй половинкой. Одинокие Водолеи встретят своего кармического партнера и даже могут вступить в брак.
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Об этом рассказал астролог Влад Росс "Главреду".
Однако астролог предупредил и об опасностях, которые ждут Водолеев в сентябре.
"…есть риск поссориться с родственниками и соседями, причем с последними – даже подраться до крови. Водолею следует быть внимательным в учебе и работе, не лезть на рожон – иначе есть риск разругаться с руководством или высокопоставленными особами", – сказал Росс.
Ранее астролог составила гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака.
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