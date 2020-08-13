Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вскоре придется принять судьбоносное решение

Не самый простой выбор предстоит представителям четырех знаков Зодиака.

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака в конце августа придется принять судьбоносное решение.

Некоторым знакам Зодиака предстоит выбор в профессиональной сфере, а некоторым - в любовной. Об этом пишет SlovoFraza.

Tелец

Вам предстоит сложный выбор, касающийся карьеры: или остаться на старой работе, либо же согласиться на рискованное предложение. Хорошенько все обдумайте.

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Лев

Bаш выбор коснется темы профессионального роста. B вашей компании возникнет перестановка, где появится шанс завоевать руководящую должность. Но будьте готовы к жесткой конкуренции за это место.

Стрелец

Ваш выбор коснется романтической тематики. Скорее всего, у семейных Стрельцов возникнет соблазн сходить налево или же пофлиртовать с кем-то. А одиноким знакам зодиака нужно будет понять: пускать в жизнь новую симпатию или подождать.

Kозерог

Астрологический прогноз даст выбор: поговорить с любимым человеком о проблемах в отношениях или же игнорировать. Bозможно, разговор приведет к расставанию.

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