Не верьте ни единому их слову или, по крайней мере, воспринимайте все, что они говорят, с большой осторожностью.

Астрологи назвали самые коварные и манипулятивные знаки Зодиака.

Об этом пишет "Клубер".

Близнецы

Не верьте ни единому их слову или, по крайней мере, воспринимайте все, что они говорят, с большой осторожностью. Близнецы зачастую действительно верят в искренность своих намерений, но проблема в том, что их мнение слишком часто меняется. И вам не угнаться за этим стремительным потоком.

Человек, рожденный под этим знаком, точно знает, что сказать, приправив свои слова изрядным количеством эмоций. Ракам нравится получать то, что они хотят, и нет ничего, на что они не пойдут ради достижения своей цели. И не важно, насколько эта цель реальна или эфемерна. Раки являются абсолютными мастерами манипуляции словами… и слезами.

Лев

Лев эгоцентричен и поэтому убежден, что желания всех окружающих совпадают с его собственными. Поэтому он будет пытаться манипулировать другими людьми, стараясь принудить их делать исключительно только то, что принесет выгоду ему. Для этого Лев всеми возможными и невозможными способами будет убеждать вас, что все прочие игры не стоят свеч.

Водолей

Водолею нравится свысока наблюдать за тем, как другие люди влюбляются в него. И стоит ему получить желаемое, он сразу же остывает, начинает скучать и искать что-то новенькое. А если заметит, что вы сами теряете интерес, то начнет использовать все рычаги манипулирования, чтобы вернуть вас на «путь истинный».

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