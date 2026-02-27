'На днях приснилась...': Сумская показала невиданные ранее снимки мамы-красавицы (фото)

Актриса трогательно обратилась к родному человеку.

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская в годовщину смерти матери поделилась архивными снимками заслуженной артистки УССР Анны Опанасенко-Сумской.

В пятницу, 27 февраля, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий своей мамы разных лет. Пост Ольга дополнила трогательными строчками о том, как скучает по родному человеку:

"Мамочка, родная, наша Анна Ивановна... Четвертый год без тебя... 27 февраля 2022 года... Боль, которая никогда не утихает... Моя душа... На днях приснилась... Твоя теплая улыбка, глазки... Ты сказала, что все будет хорошо...".

Видео дня

Подписчики Сумской выразили актрисе поддержку, тепло вспомнили о ее маме, а также поделились своей болью из-за потери родителей:

"Светлая память необыкновенно красивой женщине, маме и бабушке".

"Очень красивая женщина, просто королева".

"Помню тот день, когда ушла ваша мама... Киев в огне, взрывы, ужас, отчаяние... Я тогда думала, как теперь? Что делать вам? Как проводить в последний путь?... А 14 марта 2022 мой папа покинул эту Землю... через три дня я хоронила своего папу... Ощущение, будто вчера... Пишу и капают слезы. Зажигаю свечу и чувствую всем сердцем вашу боль... Светлая память".

"Светлая память вашей маме".

"Мурашки по коже. Светлая и вечная память вашей мамочке. Какое счастье, что она была вашей мамой. Спасибо ей. Потому что она родила и воспитала такую прекрасную доченьку".

Как известно, заслуженная артистка УССР Анна Опанасенко-Сумская, мать актрис Натальи и Ольги Сумских, ушла из жизни 27 февраля 2022 года. Ей было 88 лет. Артистку похоронили на Байковом кладбище.

Вас также могут заинтересовать новости: