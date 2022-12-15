То, что магазинный майонез не очень полезен - это мы знаем. Но иной раз заменить его в блюдах - например, сметаной или другим соусом - не всегда получается. Все-таки хочется именно того, майонезного, вкуса. Мы расскажем как приготовить домашний майонез, который будет вкуснее магазинного, а еще поделимся рецептом постного майонеза.
- Домашний майонез из целого яйца
- Домашний майонез с горчицей и лимонным соком
- Домашний майонез без горчицы
- Домашний майонез без яиц
- Постный майонез на аквафабе
Ранее мы писали, как приготовить Гранатовый браслет для своих близких.
Домашний майонез из целого яйца
Быстрый способ приготовить майонез, не отделяя желтки от белков.
- Яйцо - 1 шт.
- Растительное масло - 350 мл
- Соль - 1 ч. л.
- Сахар - 2 ч. л.
- Горчица - 1 ч. л.
- Сок лимона - 1 ч. л.
Смешайте яйцо, соль, сахар и горчицу. Добавьте масло. Аккуратно взбейте массу блендером, начиная снизу. Когда масса станет белой и густой, добавьте лимонный сок и снова взбейте.
Домашний майонез с горчицей и лимонным соком
В этом рецепте майонеза есть сметана - она сделает вкус соуса мягче.
- Яичные желтки - 2 шт.
- Растительное масло - 300 мл
- Сметана - 100 г
- Горчица - 1 ч. л.
- Лимонный сок - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
Взбейте желтки с горчицей. Добавьте лимонный сок и, продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте половину растительного масла. Затем, чередуя, добавьте сметану и вторую половину растительного масла. Продолжайте взбивать до нужной консистенции. Посолите по вкусу и снова перемешайте.
Совет: чтобы сделать соус более густым, добавьте еще немного растительного масла.
Домашний майонез без горчицы
Если вы не любите горчицу - замените ее уксусом.
- Яичные желтки - 2 шт.
- Растительное масло - 150 мл
- Соль - 1/2 ч. л.
- Сахар - 1/2 ч. л.
- Уксус 9% или яблочный 6% - 1/2 ч. л.
Смешайте желтки, соль, сахар и уксус. Влейте масло и аккуратно взбейте массу блендером до однородности и нужной консистенции.
Домашний майонез без яиц
Если в доме нет яиц или у вас непереносимость яичного белка - замените его молоком. Оно придаст майонезу нежный сливочный вкус.
- Молоко - 150 мл
- Растительное масло - 300 мл
- Горчица - 2 ч. л.
- Лимонный сок - 2 ч. л.
- Соль - 1/2 ч. л.
Соедините молоко и масло, аккуратно взбейте, чтобы получилась густая масса. Добавьте горчицу, лимонный сок и соль. Еще раз взбейте до однородности.
Постный майонез на аквафабе
Для тех, кто постится, и для веганов - рецепт постного майонеза на аквафабе.
Пусть не пугает вас слово "аквафаба" - это жидкость, которая остается после варки бобовых (фасоли, гороха, нута, чечевицы), а также жидкость из-под консервированного зелёного горошка или белой фасоли.
В рецептах аквафабу часто используют как заменитель яиц. Майонез на аквафабе ничем не отличается от обычного.
- Аквафаба - 3 ст. л.
- Растительное масло - 150 мл
- Горчица - 1 ч. л.
- Лимонный сок - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Сахар или мед - 1 ч. л.
Смешайте аквафабу, горчицу и мед. Тонкой струйкой влейте растительное масло, продолжая взбивать. Добавьте сок лимона, посолите и еще раз взбейте до однородности.