С горчицей или уксусом, с яйцами и без, с молоком или постный - читайте в материале УНИАН, как приготовить домашний майонез на любой вкус.

То, что магазинный майонез не очень полезен - это мы знаем. Но иной раз заменить его в блюдах - например, сметаной или другим соусом - не всегда получается. Все-таки хочется именно того, майонезного, вкуса. Мы расскажем как приготовить домашний майонез, который будет вкуснее магазинного, а еще поделимся рецептом постного майонеза.

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Домашний майонез из целого яйца

Быстрый способ приготовить майонез, не отделяя желтки от белков.

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Яйцо - 1 шт.

Растительное масло - 350 мл

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 2 ч. л.

Горчица - 1 ч. л.

Сок лимона - 1 ч. л.

Смешайте яйцо, соль, сахар и горчицу. Добавьте масло. Аккуратно взбейте массу блендером, начиная снизу. Когда масса станет белой и густой, добавьте лимонный сок и снова взбейте.

Домашний майонез с горчицей и лимонным соком

В этом рецепте майонеза есть сметана - она сделает вкус соуса мягче.

Яичные желтки - 2 шт.

Растительное масло - 300 мл

Сметана - 100 г

Горчица - 1 ч. л.

Лимонный сок - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Взбейте желтки с горчицей. Добавьте лимонный сок и, продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте половину растительного масла. Затем, чередуя, добавьте сметану и вторую половину растительного масла. Продолжайте взбивать до нужной консистенции. Посолите по вкусу и снова перемешайте.

Совет: чтобы сделать соус более густым, добавьте еще немного растительного масла.

Домашний майонез без горчицы

Если вы не любите горчицу - замените ее уксусом.

Яичные желтки - 2 шт.

Растительное масло - 150 мл

Соль - 1/2 ч. л.

Сахар - 1/2 ч. л.

Уксус 9% или яблочный 6% - 1/2 ч. л.

Смешайте желтки, соль, сахар и уксус. Влейте масло и аккуратно взбейте массу блендером до однородности и нужной консистенции.

Домашний майонез без яиц

Если в доме нет яиц или у вас непереносимость яичного белка - замените его молоком. Оно придаст майонезу нежный сливочный вкус.

Молоко - 150 мл

Растительное масло - 300 мл

Горчица - 2 ч. л.

Лимонный сок - 2 ч. л.

Соль - 1/2 ч. л.

Соедините молоко и масло, аккуратно взбейте, чтобы получилась густая масса. Добавьте горчицу, лимонный сок и соль. Еще раз взбейте до однородности.

Постный майонез на аквафабе

Для тех, кто постится, и для веганов - рецепт постного майонеза на аквафабе.

Пусть не пугает вас слово "аквафаба" - это жидкость, которая остается после варки бобовых (фасоли, гороха, нута, чечевицы), а также жидкость из-под консервированного зелёного горошка или белой фасоли.

В рецептах аквафабу часто используют как заменитель яиц. Майонез на аквафабе ничем не отличается от обычного.

Аквафаба - 3 ст. л.

Растительное масло - 150 мл

Горчица - 1 ч. л.

Лимонный сок - по вкусу

Соль - по вкусу

Сахар или мед - 1 ч. л.

Смешайте аквафабу, горчицу и мед. Тонкой струйкой влейте растительное масло, продолжая взбивать. Добавьте сок лимона, посолите и еще раз взбейте до однородности.

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