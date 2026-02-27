EL Кравчук заговорил об усыновлении ребенка и раскрыл главное условие

По словам певца, себя он видит отцом-другом.

Известный украинский певец и звезда конца 90-х годов EL Кравчук (настоящее имя - Андрей Остапенко-Кравчук) признался, что рассматривает возможность усыновления ребенка.

"Думаю об этом сейчас тоже. Рассматриваю, но считаю, что я буду думать об этом более подробно после того, как война закончится", - заявил он в интервью РБК-Украина, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам певца, себя он видит отцом-другом: "Как мой был со мной. Просто другом, ни в чем тебя не ограничивающим… Это очень важно, потому что родители не очень часто отпускают детей. Они их держат".

Артист также заявил, что не исключает вариант с гуманитарной помощью.

"Может быть, я буду полезен в тот момент многим детям. Просто как помощь, как влияние, как возможность гуманитарной работы какой-нибудь", - добавил исполнитель.

По его словам, реализация именно гуманитарных проектов - его мечта:

"Для меня это важно. Я стараюсь, чем могу и сейчас… что могу, делать. Но ведь хочется больше, конечно".

Напомним, в этом же интервью EL Кравчук вспомнил, как Киркоров звал его в Россию.

