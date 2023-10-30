Рассказываем, как приготовить "Оливье", чтобы и домашние, и гости попросили добавки.

Салат "Оливье" - один из самых популярных и наиболее почитаемых украинцами. Считается, что классический французский рецепт, а также универсальный советский - это лучшие варианты блюда. Однако УНИАН выяснил, что существует, как минимум, 5 других рецептов.

"Оливье" с курицей

Вкуснейший куриный "Оливье" - ингредиенты:

курица - 250 гр;

яйца - 3 шт;

картофель - 1 шт;

морковь - 1 шт;

зеленый горошек - 100 гр;

соленые огурцы - 130 гр;

майонез, соль - по вкусу.

Курицу вымыть, отварить до готовности, разобрать на волокна. Картофель, морковь и яйца отварить, почистить. После того как овощи остынут, нарезать их кубиками и выложить в миску. Туда же добавить курицу, зеленый горошек, нарезанные яйца и соленые огурцы. Заправить салат майонезом, посолить по вкусу и подавать к столу.

Видео дня

"Оливье" с колбасой

Проверенный рецепт "Оливье" с колбасой - ингредиенты:

вареная колбаса - 300 гр;

зеленый горошек - 150 гр;

яйца - 3 шт;

картофель - 3 шт;

соленые огурцы - 2 шт;

морковь - 1 шт;

майонез, соль - по вкусу.

Сочный "Оливье" - салат, который сложно испортить, но важно придерживаться рецептуры. Отварить до готовности картофель, яйца и морковь, почистить, а затем нарезать кубиками. С вареной колбасой и огурцами поступить так же, все ингредиенты соединить в одной емкости. Заправить салат майонезом, посолить и подавать к столу.

"Оливье" - рецепт классический с мясом

"Оливье" с мясом - ингредиенты:

говядина - 300 гр;

картофель - 2 шт;

морковь - 1 шт;

яйца - 3 шт;

репчатый лук - 1 шт;

маринованные огурцы - 2 шт;

зеленый горошек - 200 гр;

майонез, соль - по вкусу.

Говядину отварить до готовности (примерно 1-2 часа), картофель, морковь и яйца сварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками вареные овощи, мясо, яйца, маринованные огурцы, репчатый лук, соединить вместе. Добавить зеленый горошек, заправить салат майонезом и посолить, подавать к столу.

Салат "Оливье" - рецепт с креветками

"Оливье" с креветками - ингредиенты:

креветки вареные и очищенные - 300 гр;

зеленый горошек - 100 гр;

яйца - 3 шт;

картофель - 2 шт;

морковь - 1 шт;

свежий огурец - 1 шт;

майонез, соль - по вкусу.

Отварить морковь и картофель в кожуре, остудить, почистить. Нарезать мелким кубиком, так же поступить с огурцом, соединить три ингредиента в одной емкости. Туда же добавить креветки, измельченные вареные яйца и зеленый горошек. Заправить салат майонезом, посолить, подавать к столу.

"Оливье" с кукурузой

Салат "Оливье" с кукурузой - ингредиенты:

кукуруза консервированная - 1 банка;

картофель - 4 шт;

морковь - 3 шт;

ветчина - 700 гр;

яйца - 6 шт;

соленые огурцы - 2 шт;

майонез - по вкусу.

Картофель, морковь и яйца отварить, нарезать кубиками. Так же поступить с ветчиной и огурцами, соединить с другими ингредиентами. Добавить кукурузу, заправить салат майонезом и подавать к столу.

Вас также могут заинтересовать новости: