Салат "Оливье" - один из самых популярных и наиболее почитаемых украинцами. Считается, что классический французский рецепт, а также универсальный советский - это лучшие варианты блюда. Однако УНИАН выяснил, что существует, как минимум, 5 других рецептов.
"Оливье" с курицей
Вкуснейший куриный "Оливье" - ингредиенты:
- курица - 250 гр;
- яйца - 3 шт;
- картофель - 1 шт;
- морковь - 1 шт;
- зеленый горошек - 100 гр;
- соленые огурцы - 130 гр;
- майонез, соль - по вкусу.
Курицу вымыть, отварить до готовности, разобрать на волокна. Картофель, морковь и яйца отварить, почистить. После того как овощи остынут, нарезать их кубиками и выложить в миску. Туда же добавить курицу, зеленый горошек, нарезанные яйца и соленые огурцы. Заправить салат майонезом, посолить по вкусу и подавать к столу.
"Оливье" с колбасой
Проверенный рецепт "Оливье" с колбасой - ингредиенты:
- вареная колбаса - 300 гр;
- зеленый горошек - 150 гр;
- яйца - 3 шт;
- картофель - 3 шт;
- соленые огурцы - 2 шт;
- морковь - 1 шт;
- майонез, соль - по вкусу.
Сочный "Оливье" - салат, который сложно испортить, но важно придерживаться рецептуры. Отварить до готовности картофель, яйца и морковь, почистить, а затем нарезать кубиками. С вареной колбасой и огурцами поступить так же, все ингредиенты соединить в одной емкости. Заправить салат майонезом, посолить и подавать к столу.
"Оливье" - рецепт классический с мясом
"Оливье" с мясом - ингредиенты:
- говядина - 300 гр;
- картофель - 2 шт;
- морковь - 1 шт;
- яйца - 3 шт;
- репчатый лук - 1 шт;
- маринованные огурцы - 2 шт;
- зеленый горошек - 200 гр;
- майонез, соль - по вкусу.
Говядину отварить до готовности (примерно 1-2 часа), картофель, морковь и яйца сварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками вареные овощи, мясо, яйца, маринованные огурцы, репчатый лук, соединить вместе. Добавить зеленый горошек, заправить салат майонезом и посолить, подавать к столу.
Салат "Оливье" - рецепт с креветками
"Оливье" с креветками - ингредиенты:
- креветки вареные и очищенные - 300 гр;
- зеленый горошек - 100 гр;
- яйца - 3 шт;
- картофель - 2 шт;
- морковь - 1 шт;
- свежий огурец - 1 шт;
- майонез, соль - по вкусу.
Отварить морковь и картофель в кожуре, остудить, почистить. Нарезать мелким кубиком, так же поступить с огурцом, соединить три ингредиента в одной емкости. Туда же добавить креветки, измельченные вареные яйца и зеленый горошек. Заправить салат майонезом, посолить, подавать к столу.
"Оливье" с кукурузой
Салат "Оливье" с кукурузой - ингредиенты:
- кукуруза консервированная - 1 банка;
- картофель - 4 шт;
- морковь - 3 шт;
- ветчина - 700 гр;
- яйца - 6 шт;
- соленые огурцы - 2 шт;
- майонез - по вкусу.
Картофель, морковь и яйца отварить, нарезать кубиками. Так же поступить с ветчиной и огурцами, соединить с другими ингредиентами. Добавить кукурузу, заправить салат майонезом и подавать к столу.